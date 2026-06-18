Grupo Menos é Mais lança edição do projeto 'Molho' gravada no Mercado de São Brás, em Belém

O grupo Menos é Mais lançou, na noite desta quinta-feira (18), a edição paraense do projeto audiovisual "Molho", gravada no Mercado de São Brás, em Belém. Registrado no início de junho, o trabalho já está disponível nas plataformas de áudio e YouTube, reunindo faixas inéditas e regravações.

Além das imagens gravadas em Belém, o lançamento inclui a faixa inédita "Saudade Inconveniente", parceria com Pablo, e o bloco de regravações "Quebrou a Cara / Quem Ama Não Machuca / Manchete dos Jornais", em versões de pagode raiz.

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A gravação ocorreu poucos dias após o Menos é Mais se apresentar no Mangueirão com a turnê "Churrasquinho". O Mercado de São Brás recebeu convidados e fãs selecionados para acompanhar a produção, que transformou o espaço em palco para mais uma edição do projeto itinerante do grupo.

Com quase 2 bilhões de reproduções acumuladas, o "Molho do Brasil" já reuniu artistas como Simone Mendes e Nattan. Agora, a participação de Pablo se soma à lista de colaborações do audiovisual, que busca destacar a diversidade musical e cultural do país.

Parceria com Pablo

Um dos destaques da edição gravada em Belém é "Saudade Inconveniente", que promove o encontro entre o pagode do Menos é Mais e a sofrência de Pablo. A música foi lançada simultaneamente nas plataformas de áudio e no YouTube, acompanhada de um videoclipe com imagens captadas durante a gravação no Mercado de São Brás.

Além da faixa inédita, o grupo disponibilizou o medley "Quebrou a Cara / Quem Ama Não Machuca / Manchete dos Jornais", gravado na mesma tarde na capital paraense.

A edição paraense integra a temporada do "Molho do Brasil", que passou por cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Campina Grande e Brasília. O projeto completo, reunindo as dez faixas da temporada, será disponibilizado em 25 de julho.

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