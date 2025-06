Grupo japonês 'Mikage Project' chega a Belém para workshop e concerto gratuitos; confira detalhes

Em passagem com a turnê por três cidades do Brasil, o grupo japonês Mikage Project chega a Belém pela primeira vez para realizar um workshop e um concerto musical nos dias 25 e 26 de junho, consecutivamente, para apresentação única e gratuita no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás. A vinda à capital paraense para os eventos faz parte das celebrações do Ano do Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão, que marca os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

No dia 25, quarta-feira, o grupo japonês formado pelos integrantes Sato Koki (Shakuhachi), Asano Sho (Tsugaru Shamisen e canto) e Homma Takashi (Koto de 25 cordas) realizará o workshop, que possui vagas limitadas. Os participantes terão direito a receber certificado de presença. Os portões abrem às 15h e a apresentação inicia às 16h.

Já no dia 26, quinta-feira, o mesmo teatro será palco do concerto musical do grupo, com canções folclóricas com sensibilidade moderna em instrumentos tradicionais japoneses: Koto (cordas), Shakuhachi (sopro) e Tsugaru Shamisen (cordas), integrando o tradicional e o moderno por meio da música.

Sobre o grupo

Formado em dezembro de 2020, o Mikage Project é um grupo musical que interpreta canções folclóricas japonesas com uma sensibilidade contemporânea, utilizando instrumentos tradicionais do Japão. Unindo tradição e modernidade, o grupo apresenta uma fusão sonora única que dá nova vida à música tradicional japonesa. Reconhecidos por sua excelência técnica e habilidade em arranjos musicais, já lançaram quatro EPs desde sua estreia.

Além de se apresentar ativamente no Japão, o grupo iniciou sua trajetória internacional em 2023, com apresentações na Tailândia e na Malásia como parte das comemorações dos 50 anos da Amizade e Cooperação entre o Japão e a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático). Nessas ocasiões, o trio colaborou com músicos locais de música folclórica, recebendo grande aclamação do público.

Em 2024, o Mikage Project realizou sua primeira performance em Nova York e participou do Otakon 2024, um dos maiores festivais de anime da América do Norte. O grupo também se apresentou em três concertos no México. Mais recentemente, o grupo esteve em turnê pelo Peru, incluindo uma apresentação no Teatro Segura, o mais antigo da América do Sul.