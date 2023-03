Gretchen se pronuncia sobre vencedora do Oscar 2023 e afirma: ‘Tá dado o recado’

A cantora e dançarina Gretchen usou as redes sociais para emitir sua opinião sobre o discurso da atriz Michelle Yeoh, vencedora do prêmio de Melhor Atriz do Oscar. Michelle Yeoh, de 60 anos, foi consagrada na maior premiação da indústria do cinema pela atuação no filme “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, ganhado de sete das onze para as quais foi indicado, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan) e Melhor Atriz Coadjuvante (Jammie Lee Curtis) .

Em uma postagem em sua página do Instagram, Gretchen compartilhou uma foto da atriz, com o logo de uma emissora de televisão britânica, em que pode ser lida a frase: “Senhoras, jamais permitam que alguém que lhe diga que o seu auge já passou”. Gretchen, de 63 anos, escreveu abaixo da foto: “Sem legenda. TÁ DADO O RECADO”.

VEJA MAIS