Governador Helder Barbalho lamenta morte do jornalista Cid Moreira

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou a morte do jornalista Cid Moreira, falecido nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Através de suas redes sociais, o governador prestou uma homenagem ao ícone da comunicação brasileira.

"O Brasil se despede hoje do jornalista Cid Moreira. Sua voz inconfundível e seu legado na comunicação brasileira serão eternos", escreveu Helder, expressando a admiração que sentia pelo profissional. Em seguida, o governador manifestou suas condolências.

"Descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares e amigos. #CidMoreira #luto", finalizou.

VEJA MAIS

Sobre a morte do jornalista

Cid Moreira, que marcou a televisão brasileira por décadas com sua voz, faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde o dia 4 de setembro, após ser diagnosticado com insuficiência renal crônica.

Antes de ser internado, o jornalista já estava em tratamento para uma pneumonia em casa. O quadro de saúde piorou, e sua morte ocorreu às 8h desta quinta-feira. Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, Cid Moreira completou 97 anos no último domingo (29).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)