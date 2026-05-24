Gkay usa look inspirado em Parintins no Festival da Cunhã e chama atenção

A influenciadora Gkay chamou atenção nas redes sociais ao surgir com um look inspirado no Festival de Parintins durante o Festival da Cunhã, realizado no último sábado (23), em Manaus.

A produção escolhida pela influenciadora foi criada pelo Potyra Ateliê, referência em moda artesanal amazônica, e trouxe elementos ligados aos bois Garantido e Caprichoso, símbolos do tradicional festival amazonense.

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A roupa usada por Gkay foi dividida em dois lados, cada um representando um dos bois do Festival de Parintins. O figurino também chamou atenção pelos detalhes nas mangas, confeccionadas com miçangas inspiradas em joias indígenas bastante presentes na cultura amazonense.

Além da peça principal, a influenciadora apareceu usando brincos da loja Vai de Cunhã, marca da cunhã-poranga Marciele Albuquerque.

O look foi escolhido especialmente para o Festival da Cunhã, evento idealizado por Isabelle Nogueira. A festa reuniu artistas, influenciadores e nomes da cultura amazônica.

Nas redes sociais, a escolha de Gkay recebeu elogios de seguidores e famosos. Isabelle comentou: “QUE PERFEIÇÃO ❤️”. Internautas também destacaram a valorização do trabalho artesanal da região. “Perfeita e entregou muito e ainda valorizou o trabalho dos artesãos do Amazonas”, escreveu um seguidor.

Confira detalhes da roupa de Gkay: