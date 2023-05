Gameplay ‘Lords Of The Fallen’ tem novo trailer e data de lançamento confirmada; confira

Um dos grandes jogos eletrônicos de RPG de ação acabou de ganhar um novo trailer e data de lançamento confirmada. Nesta quinta-feira (18), a CI Games divulgou o trailer da nova sequência de ‘Lords of The Fallen’, repleto de novos cenários, combate e habilidades. A data de lançamento do jogo está prevista para 13 de outubro de 2023.

VEJA MAIS

O trailer conta com uma trilha sonora que é a cara do game. Em referência ao reino das trevas, ‘Fear of the Dark’, citado na música da banda Iron Maiden, destaca a ação e fantasia do mundo dos mortos. Apesar de novo, o jogo é uma sequência do RPG de ação de 2014 e apresenta um novo enredo, com um mundo cinco vez maior e desenvolvido.

As pré-vendas já estão abertas e disponíveis na PlayStation Store. Quem comprar antecipadamente ganha benefícios no jogo, como bônus e três tonalidades de armadura exclusivas. Após o lançamento, o RPG ficará disponível para PC, PS5 e Xbox Serie X|S.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor executivo digital de OLiberal.com, Carlos Fellip)