Compra da Actvision Blizzard pela Microsoft é autorizada pela União Europeia

Nesta segunda-feira (15), a Microsoft anunciou que a Comissão Europeia, braço-executivo da União Europeia que opera como regulador antitruste, autorizou a compra da empresa de jogos Activision Blizzard, donas dos famosos jogos "Call of Duty" e "Warcraft". O acordo estabelecido em janeiro de 2023, sobre a compra por US$ 69 bilhões (R$ 380 bilhões, na cotação atual), foi visto como possível dado os compromissos feitos pela empresa de Bill Gates com relação ao jogos em nuvem.

Em abril, a Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido (CMA) havia bloqueado a compra por conta da preocupação sobre domínios dos jogos. A Comissão Europeia, por sua vez, entendeu que a venda não é arriscada para a concorrência. "(A Microsoft) Não tem nenhum incentivo para se recusar a distribuir os jogos da Activision para a Sony", avalia o órgão

A condição do órgão para aprovação foi a garantia pela Microsoft de licenciar gratuitamente por 10 anos os jogos atuais e futuros da Activision Blizzard aos consumidores europeus. Essa medida valerá para “qualquer serviço de streaming de jogos em nuvem” em atividade no local.

Agora, a Microsoft é a terceira maior empresa de jogos do mundo, ficando atrás somente da Tencenty e Sony. A transação é considerada a maior da indústria dos games, 440% mais que a segunda, que foi a compra da Zynga pela Take-Two Interactive, no valor de US$ 12,7 bilhões (mais R$ 62 bilhões)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)