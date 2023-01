Microsoft anuncia que vai demitir cerca de 10 mil funcionários

A gigante da tecnologia Microsoft anunciou na última quarta-feira (18) que dez mil funcionários serão demitidos até o fim do terceiro trimestre fiscal deste ano. A mensagem foi enviada por meio de comunicado aos funcionários e a empresa afirma que o corte representa cerca de 5% de sua força de trabalho.

Segundo Satya Nadella, CEO da empresa, o comportamento do consumidor mudou nos últimos anos: “Vimos os clientes acelerarem seus gastos digitais durante a pandemia. Agora, os vemos otimizarem seus gastos para fazer mais com menos”, pontuou.

A Microsoft contava com pouco mais de 220 mil funcionários ao redor do mundo até a metade de 2022. Somente nos Estados Unidos, o número chega a 122 mil. Segundo Nadella, a empresa incorrerá uma cobrança de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares (cerca de R$6,3 bilhões) somente com pagamento de rescisão, “mudança no portfólio de hardware e custo de consolidação de arrendamento”.

Big Techs e as demissões em massa

Além da Microsoft, diversas outras empresas realizaram demissões em massa nos últimos meses. Amazon, Salesforce e Meta já anunciaram o corte de funcionários. Na primeira, 18 mil pessoas serão demitidas, enquanto a Salesforce anunciou uma redução de 10% dos seus funcionários.

Já a Meta anunciou o maior corte de funcionários de sua história, com 11 mil demissões. Mark Zuckerberg, CEO de tecnologia da empresa, afirmou que um alto número de contratações durante a pandemia não previa um esfriamento do mercado após o período de restrições sanitárias.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)