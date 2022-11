Demissão em massa: Após Meta, Amazon, Twitter, HP deve eliminar entre 4 mil e 6 mil empregos

Após Meta, Amazon, Twitter e muitas outras, anunciarem uma série de demissões em massa, desta vez a HP, fabricante americana de computadores pessoais, anunciou que eliminará entre 4 mil a 6 mil empregos até o fim do ano fiscal de 2025 para reduzir custos. Os cortes devem resultar em uma economia de até 1,4 bilhão de dólares. As informações são do portal Veja.

Segundo o presidente da companhia, Enrique Lores, após um difícil quarto trimestre fiscal e uma perspectiva não tão boa pela frente, era necessário cortar mais de 10% da força de trabalho, como parte de uma estratégia para criar uma HP “pronta para o futuro”. A empresa possuía um total de 51 mil funcionários em todo o mundo, sendo assim, as demissões representam um corte de 12% na força de trabalho da empresa.

VEJA MAIS

Os juros altos e a queda do poder de compra das famílias também impactam as vendas de computadores. As vendas da HP caíram 11% em comparação ao mesmo período do ano passado. Após o pico de consumo durante a pandemia, estimulado pelos juros baixos e pela própria condição de isolamento social e de home office, as vendas de computadores e notebooks caíram. A HP registrou um prejuízo de líquido de 2 milhões de dólares no quarto trimestre fiscal de 2022, revertendo o lucro líquido de 3,1 bilhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado. As receitas líquidas também diminuíram 11%, para 14,7 bilhões de dólares.

A Meta, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou recentemente um corte de 11 mil empregos em toda a empresa, o maior plano de demissões da sua história. A Amazon tem plano de demitir até 10 mil funcionários até o fim do ano. A Tesla, de Elon Musk, também realizou um corte de 10% da força de trabalho e, no comando do Twitter, o empresário também fez uma demissão em massa na rede social. Microsoft, Netflix e Disney também reduziram o quadro de funcionários e congelaram contratações.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).