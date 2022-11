Amazon deve demitir mais de 10 mil funcionários, afirma jornal estadunidense

A Amazon, empresa multinacional de tecnologia, pretende demitir cerca de 10 mil funcionários, informou o jornal New York Times, nesta segunda-feira (14). As demissões devem se concentrar em cargos corporativos e de tecnologia. A notícia se deu no mesmo dia em que Jeff Bezos, ex-presidente da empresa, declarou que irá destinar aproximadamente R$660 bilhões para a caridade, ainda em vida.

Segundo as informações do jornal norte-americano, as demissões devem ocorrer em sua maioria na unidade de dispositivos da empresa responsável pela Alexa, assistente virtual que auxilia na execução de tarefas diárias. Os setores de recursos humanos e de varejo também serão foco de demissões.

A unidade responsável pela Alexa registrou um prejuízo operacional de mais de 5 bilhões de dólares (R$26,5 bilhões) em um ano. Cerca de 3% dos funcionários da empresa serão demitidos caso o número de demissões seja confirmado. Segundo o New York Times, essa quantidade pode mudar.

As demissões em massa vêm ocorrendo em diversas empresas de tecnologia estadunidenses, como o Twitter, recém-adquirido pelo bilionário Elon Musk, e a Meta, dona do Facebook, que anunciou mais de 11 mil demissões na semana passada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)