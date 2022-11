Bilionário afirma que doará maior parte da riqueza para caridade

Um dos homens mais ricos do mundo afirmou que pretende doar a maior parte da fortuna para a caridade. O anúncio foi feito pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, à TV norte-americana, nesta segunda-feira (14). Com informações do G1.

O quarto homem mais rico do mundo, segundo a "Bloomberg Billionaires Index", afirmou durante entrevista com a CNN que se compromete a destinar 124 bilhões de dólares (R$ 660 bilhões) ainda em vida para a caridade, e doar US$ 10 bilhões (R$ 53 bilhões) por meio da Bezos Earth Fund para combater as mudanças climáticas e proteger a natureza.

Bezos liderava em riqueza na lista da revista “Forbes”, mas perdeu o posto no ano seguinte devido a uma queda de 3% no preço das ações da Amazon e a um aumento de gastos com doações. Ele perdeu US$ 6 bilhões (R$ 31 bilhões) em relação a 2021.

Atualmente, a lista é encabeçada por Elon Musk (o mais rico), Bernard Arnault e Gautam Adani, respectivamente.

Bezos deixou a presidência da Amazon no ano passado e anunciou que iria se dedicar ao jornal "Washington Post", do qual também é dono desde 2013, na sua empresa aeroespacial Blue Origin e nas entidades filantrópicas Day One Fund e Earth Fund.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)