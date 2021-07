Bilionário Jeff Bezos e tripulantes pousam bem no Texas após lançamento em foguete

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, Fundador da Amazon, foi lançado na manhã desta terça (20) em seu próprio foguete com outros três tripulantes. O foguete foi construído pela companhia Blue Origin, que também pertence a Bezos.

A missão-teste no deserto do Texas (EUA) foi um sucesso e durou apenas dez minutos, mas gerou grande apreensão também na equipe. Veja:

O lançamento foi basicamente uma partida do foguete, alcançando altura suficiente para quase entrar em órbita, seguida de uma reentrada rápida, já com a cápsula onde estava Bezos e outros três tripulantes liberada do foguete de lançamento. O foguete voltou automaticamente a uma base de pouso no deserto - e lá esperou.

Bezos e os outros tripulantes desceram ao solo depois de planarem por minutos em um paraquedas. A aterrisagem em segurança foi também no deserto texano.

Pouso, após dez minutos de voo (divulgação)

O feito pode consolidar o futuro do turismo espacial. O fundador da Amazon deixou recentemente o comando da gigante do comércio eletrônico e investe agora em viagens ao espaço. Uma garrafa de champagne foi aberta na chegada. O feito foi bastante comemorado pela equipe.

Aviadora veterana estava na tripulação



Entre os passageiros estava a aviadora americana Mary Wallace Funk, de 82 anos, que agora é a pessoa mais velha a ir ao espaço. Mary Funk foi impedida de ser astronauta nos anos 1960. Ela chegou a ser selecionada pela Nasa, entre 13 americanas, para fazer parte do primeiro grupo de astronautas, mas não embarcou, por ser mulher.

Bezos estava ainda acompanhado de seu irmão, Mark Bezos, e do vencedor de um leilão, Oliver Daemen, feito com as primeiras pessoas interessadas em voar em um foguete e cápsula da Blue Origin.

O holandês Oliver Daemen, 18, acabou de completar o Ensino Médio e é universitário, e já se tornou a pessoa mais jovem a ir ao espaço - pagando por isso. A Blue Origin não confirmou quanto custou a passagem, mas Daemen foi pré-selecionado a partir de um leilão dessa vaga no primeiro voo.

Não foi Daemen quem arrematou o assento. O vencedor da disputa pagou US$ 28 milhões, mas alegou um conflito de agendas e voará em uma futura missão. Sua identidade ainda é desconhecida.

A Terra com assento na janela



​O curto voo classificado como suborbital atingiu 107 quilômetros (mais de dez mil metros) antes de retornar à Terra. A partir desse ponto a viagem já entra no espaço sideral.

No trajeto, os passageiros puderam observar a paisagem da Terra, vista do espaço, com uma grande vantagem "de janela". A New Shepard possui as maiores janelas entre os foguetes e naves já lançadas ao espaço.