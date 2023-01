PagSeguro demite cerca de 500 pessoas após troca de comando da empresa; ações caíram 55%

Após trocar de comando, a empresa PagSeguro assinou a demissão de cerca de 500 funcionários, que corresponde a 7% do quadro total de colaboradores. Há duas semanas, Ricardo Dutra entrou no lugar de Luiz Frias como o principal executive officer, que é o cargo mais alto da companhia. O detalhe é que, no ano passado, Alexandre Magnani já tinha deixado o mesmo cargo. As informações são do Brazil Journal.

“Assim como empresas de tecnologia e fintechs no Brasil e no mundo, o PagBank PagSeguro também está fazendo alguns ajustes em sua estrutura”, a empresa disse numa nota enviada ao Brazil Journal. De acordo com o site, a PagSeguro já vinha em ritmo de redução de custos nos últimos anos. Até mesmo as renovações de softwares de gestão como o Slack e o Miro haviam sido canceladas.

Diante do momento que a empresa vive, as ações dela caíram 55% nos últimos 12 meses. Desde outubro de 2021, quando a empresa atingiu o seu maior valuation, os papéis despencaram 85%. Um dos acontecimentos apontados como motivo para o problema foi quando o Banco Central fixou tetos para a tarifa de intercâmbio de cartões pré-pagos e de cartões de crédito. Isso tem um potencial de reduzir a receita da PagSeguro em 3%, enquanto o seu lucro antes de impostos pode cair 15%.

De acordo com dados levantados pelo UBS BB, a PagSeguro se consolidou como a segunda maior adquirente em número de clientes em outubro, quando chegou a 26% do mercado. O problema é que o ritmo de crescimento foi menor que o registrado um ano antes (1 p.p. em 2022 contra 5 p.p em 2021). Para completar, a empresa perdeu 5 pontos percentuais em varejistas maiores, com mais de 30 funcionários.