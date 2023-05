Jamie Foxx é substituído em game show e família ‘se prepara para o pior’, diz site

Internado há mais de um mês após um colapso de saúde, a família do ator Jamie Foxx já se prepara para o pior, mesmo torcendo pela recuperação, revelou uma fonte ao site RadarOnline. Foxx também será substituído no game show “Beat Shazam”, da Fox, que apresenta com a filha Corinne.

"O pessoal dele diz que ele está OK e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema dele — mas ele não estaria num hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente OK", disse a fonte.

Entretanto, uma outra fonte próxima à família disse que o quadro dele é estável: "Jamie está estável e não corre risco de vida agora. [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital".

De acordo com a Variety, as gravações do reality que Jamie comandava já estão avançadas e a data de estreia já está definida. A vaga do astro vencedor do Oscar será preenchida pelo também ator, rapper e comediante Nick Cannon.

A filha de Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, assumirá o papel da DJ Corinne, filha do ator. Ela também precisou se afastar dos estúdios para acompanhar de perto o pai, que está em um hospital em Atlanta (EUA).

A Fox é o canal que transmite o game show de letras e música “Beat Shazam” desde o lançamento, em 2017. Além de apresentador, Jamie também é produtor executivo da atração, que tem cinco temporadas e 64 episódios. Por meio do Instagram, foi revelado que o programa retorna no dia 23 de Maio, já com os substitutos.

“Beat Shazam está de volta a 23 de maio, com o apresentador convidado Nick Cannon e a DJ convidada Kelly Osbourne”, escreveu o perfil do reality.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)