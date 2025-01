Vídeo: Gaby Amarantos saúda a chegada de 2025: "Um 2025 de ouro!"

A cantora paraense Gaby Amarantos aproveitou as redes sociais para compartilhar com os fãs a emoção na passagem do ano de 2024 para o Ano Novo de 2025. Em vídeos, a artista aparece usando um biquíni com a bandeira do Pará e um óculos para compor a imagem da identidade amazônica/paraense em alto astral, em plena praia do Rio Tapajós, e em pleno Réveillon à beira das águas, para mandar o seu recado no melhor estilo Gaby.

"Gente, estou passando aqui para agradecer a vocês que me ouviram nesse ano, me acompanharam, torceram por mim. Foi um ano incrível. A todos vocês que foram nos meus shows nesse ano, prestigiaram. É um momento muito especial, 2024 foi um ano assim que eu só tenho a agradecer", pontuou a cantora.

Foi um ano especial para mim, para a cultura do meu Pará, do Norte, por isso que eu estou aqui toda com a bandeira do Pará, para saudar esse momento lindo, aqui, na beira do Rio Tapajós, com essa água doce, para que o nosso 2025 seja muito doce, seja muito pleno, cheio de ouro, que a nossa cultura, a nossa música do Pará, tão amada por esse Brasil, seja cada vez mais e que a gente só cresça e que a gente continue sendo essa música, esse movimento tão importante para o nosso país e para todo mundo. Gente, ó, um 2025 cheio de ouro para vocês".

Em outro post, Gaby Amarantos, em todo o clima de Réveilon, destaca: "Em 2025, que a nossa vida seja ouro, alegria, seja o melhor ano das nossas vidas!".