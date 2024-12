Gaby Amarantos responde a comentários sobre fotos dela; 'É a minha rede, minha liberdade'

A cantora paraense Gaby Amarantos postou na redes sociais um comentário acerca das postagens feitas por pessoas que criticaram as fotos que a artista fez de biquíni. Gaby destaca que "vim falar com vocês, porque mais uma vez eu posto uma foto de biquíni na rede social e perco uma parte de seguidores e recebo muito "hate" das pessoas, principalmente de mulheres, acho que isso é que é mais sério".

"E eu vim aqui, só para a gente refletir, porque não é sobre as pessoas que vão embora, tá tudo bem, gente, deixar de seguir, não gostar de alguma coisa. Mas é só para a gente parar para pensar por que quando um cara posta uma foto de sunga, com o membro marcando, a gente acha lindo, isso viraliza e o cara ganha uma porrada de seguidores, e quando uma mulher faz isso, cara, tanta coisa é questionado nela, sabe, se ela tem caráter, por que ela é vulgar, tá fazendo isso para abiscoitar", enfatiza a cantora.

"Eu queria muito trazer essa reflexão paras as pessoas, porque é a minha rede, é a minha liberdade, eu sou uma pessoa que busca sempre melhorar, ser uma pessoa boa, íntegra, honesta, não sou perfeita, mas eu não julgo ninguém pela sua roupa, sabe? Tem um monte de gente aí que está nas igrejas, de batina, todo empacotado, e que está sendo cruel com as pessoas, que tá julgando o irmão. E aí uma mulher que posta uma foto na rede social, de biquíni, ela é execrada pela sociedade, ela não presta, ela não serve. Será que esse tipo de pensamento ainda cabe? Queria trazer essa reflexão pra você", ressalta Gaby Amarantos.