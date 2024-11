Gaby Amarantos faz ensaio sensual em cenário amazônico: 'Vivendo a liberdade'

A cantora e compositora Gaby Amarantos publicou nesta segunda-feira (18), em sua página no Instagram, um ensaio de fotos sensuais feitas em um cenário da natureza amazônica.

"Vivendo a liberdade de estar feliz comigo e experimentar o que antes eu não tinha coragem. Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais", escreveu a artista.

"Que sorte eu tenho de ser da floresta, que benção é poder sorrir abraçada pelo rio, que luxo poder sentir o dourado do sol na pele e viver com o vento a secar os cabelos na certeza de que o universo (que é manifestação do amor de Deus) me presenteia com o extraordinário!", completou.