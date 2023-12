Gaby Amarantos critica Pitty após fala contra Beyoncé: 'Mulher branca questiona trampo memorável'

Gaby Amarantos usou o X para rebater a fala de Pitty, que virou um dos assuntos mais falados da rede social na última quarta-feira, 27, ao criticar Beyoncé por ter vindo para Salvador, na Bahia. A roqueira baiana disse que a vinda da americana ao Brasil tirou o foco de coisas que para ela seriam mais importantes, como o lançamento do clipe/curta-metragem de Manu Gavassi sobre o feminino na arte e chamou a cantora estrangeira de "irmã Dulce em pleno Natal".

Segundo a cantora paraense, "Amada, Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo a vontade para dizer que discordo de ti, mana. Quando você, como mulher branca, questiona o trampo memorável da BeyGOOD tu tens que pensar muitas vezes antes falar", começou. Ela ainda ressaltou o trabalho social que Beyoncé faz no Brasil e pediu para que Pitty tomasse cuidado ao comparar ações feitas entre uma mulher negra e outra branca.

Entenda a polêmica causada por Pitty

Pitty causou polêmica na web, após criticar a vinda de Beyoncé ao Brasil. A cantora americana pagou toda a vinda para cá, onde participou de um evento da première do filme Renaissance: A Film by Beyoncé, realizado em Salvador, Bahia, no dia 21 de dezembro.

"Eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo. Manu lançou assuntos importantes para debater o feminino na arte. B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá fod*)", disparou a cantora. Em seguida, Pitty apagou o post, dizendo que havia sido interpretada de forma errada.