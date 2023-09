Gabriela Medeiros celebra papel de Buba em 'Renascer'

Escalada para o papel de Buba na remake de "Renascer", Gabriela Medeiros celebrou nas redes sociais a chance de viver uma das personagens mais marcantes da novela de Benedito Ruy Barbosa. "Será um imenso prazer dar vida a essa personagem tão especial. Que honra, Maria Luísa Mendonça", postou ela, citando a atriz que foi a dona do papel na primeira exibição, em 1993.

O site Extra antecipou a informação de que a jovem atriz transexual seria escalapa para a novela. Na primeira versão, Buba era uma personagem intersexual, nascida com ambos os sexos, condição antigamente conhecida como hermafroditismo. Gabriela Medeiros é de São Paulo e pode ser vista no elenco da série "Vicky e a Musa", do Globoplay, vivendo a personagem Dani, e atuando ao lado de João Guilherme e Nicolas Prattes, entre outros.

