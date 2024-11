Fruto Sensual canta sucessos a bordo de barco neste domingo (10)

A banda Fruto Sensual promete entregar uma experiência marcante ao público com o evento ‘Fruto Sensual On Board’, que ocorre a partir das 15h, no Porto do Ver-o-Rio, neste domingo (10).

Com DJ Márcio Lins como convidado, a banda tocará sucessos marcantes enquanto o público aproveita um belo passeio pelo Rio Guamá, que cerca a cidade de Belém.

"Estamos preparando um evento cheio de boa música, diversão e momentos de celebração em um ambiente vibrante e descontraído à beira do rio. Contaremos com a presença da banda Fruto Sensual, conhecida por seu som contagiante e performance eletrizante e do DJ Márcio Lins. Este evento é pensado para oferecer uma experiência envolvente e inesquecível, unindo o melhor da música ao vivo com as batidas do DJ", adiantou Gabriela Moreira, organizadora do evento.

A banda Fruto Sensual atua desde março de 1995, quando foi idealizada por Neco e Valéria Paiva. Atualmente, a Fruto Sensual é uma das maiores representantes da música brega paraense.

Serviço:

Fruto Sensual On Board com DJ Márcio Lins

Quando: 10 de novembro, domingo

Onde: Concentração no porto do Ver-o-rio, a partir das 15h

Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036 (WhatsApp)

