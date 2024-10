‘Festival Boulevarte’, em Belém, busca potencializar a economia criativa na amazônia

Belém recebe, no próximo domingo (20), no estacionamento do Porto Futuro, o ‘Festival Boulevarte’, evento que tem como foco a economia criativa da Amazônia. O festival terá 16 horas de duração, com entrada gratuita, e reunirá 60 expositores em dois palcos, com 15 atrações musicais. Para compor a programação do evento, haverá a presença da Banda Fruto Sensual, Edilson Moreno, Lambada Social Club, entre outros artistas.

'O Boulevarte é um evento para ser vivido por toda a família. Teremos atividades para as crianças, incluindo um espaço kids, aulas de yoga, feira de economia criativa e, é claro, muita música boa com os artistas da nossa terra. Esperamos todo mundo para curtir o domingo com a gente. A programação está super especial' , afirma Ney Messias, Diretor Artístico do Festival Boulevarte.

Edilson Moreno, artista de brega paraense que viralizou nas últimas semanas com um jingle produzido para as Eleições 2024, diz que a estreia de seu novo show terá uma produção elevada, com a contribuição de outros ritmos da região, como o carimbó e a lambada. O cantor afirmou que a surpresa da noite será o lançamento de sua nova música, uma obra presenteada por Mary Tupiassú, chamada “Amor Narcisista”.

História do festival

O Boulevarte nasceu em 2015, aliando música e economia criativa. Este ano, chega à sua sexta edição com novidades. Entre elas, o Show Equatorial, que trará ao palco do Festival cinco artistas de cinco cidades paraenses em um show inédito. Os vencedores da disputa na internet foram: Antônio de Oliveira, representando Belém; Kevin Kenned, representando Castanhal; Nenzinha, representando Marabá; Sam Bruno, representando Altamira; e Lana & Junior, representando Santarém.

Mary Tupiassú, Diretora Executiva do Boulevarte, enfatiza o dever que o Festival assume com a Amazônia para além das agendas culturais.

“Por estarmos na Amazônia, acredito ser nosso dever pensar em um evento conectado visando Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o Boulevarte faz isso. Nosso compromisso é com a economia criativa, com a cultura, mas, principalmente, com o meio ambiente” , finaliza Mary.