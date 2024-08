Festival Boulevarte abre seleção para artistas de cidades do Pará; saiba quando será o evento

O Festival Boulevarte retorna a Belém este ano, em sua sexta edição, com 16 horas de programação gratuita. O evento será realizado no dia 20 de outubro, no estacionamento do Porto Futuro, em Belém, e receberá grandes artistas da música paraense com shows inéditos. Uma novidade desta edição é a chamada cultural “Show Equatorial”, que selecionará artistas de cinco cidades do Pará que farão uma apresentação especial no palco do Festival. O Festival Boulevarte é apresentado pela Equatorial Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP), e tem patrocínio institucional do Sebrae Pará.

As chamadas ocorrerão em Belém, Marabá, Altamira, Castanhal e Santarém. Nelas, serão selecionados artistas de diversos estilos musicais, do tradicional ao contemporâneo, desde que reflitam a essência cultural do Pará. Para participar, os artistas deverão ser indicados pelo público por meio das redes sociais no perfil oficial do Festival Boulevarte. Cada cidade terá uma publicação própria onde os moradores dos municípios poderão sugerir nomes de artistas para participarem do evento. Os artistas mais indicados pelo público serão selecionados e contactados pela equipe artística do Festival.

“Quando pensamos nessa chamada, nosso objetivo era justamente tirar um pouco o olhar apenas da capital e mostrar para as pessoas que tem muita gente talentosa nas outras cidades. Tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com esse show, estamos preparando surpresas muito especiais”, afirma Ney Messias, Diretor Artístico do Festival Boulevarte.

Ney será responsável pela direção artística do show que reunirá os artistas selecionados. O diretor pontua que essa oportunidade ajudará os artistas a mostrarem seu trabalho para milhares de pessoas. “Participar de um Festival é muito importante para a carreira de um artista. Não é uma oportunidade comum para todo mundo, por isso a gente convida os artistas dessas cidades a se inscreverem e aproveitarem. Estamos montando um show inesquecível e de valorização da música da nossa terra”, acrescenta.

O Boulevarte é um festival que celebra a diversidade cultural da Amazônia. O evento convida o público a viver a cidade e embarcar numa jornada cultural pelos sons, sabores e experiências da Amazônia. A primeira edição do Boulevarte ocorreu em 2015, aliando música e economia criativa.

Em 2024, o Festival chega a sua sexta edição com uma programação que reúne música, economia criativa, economia circular, gastronomia, moda e artesanato. O festival terá 16 horas de duração, dois palcos, 15 atrações musicais, 60 expositores entre artesanato e gastronomia e atividades para toda a família.

Nesta edição, o Festival assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. “O Boulevarte está comprometido com a coleta seletiva do lixo e com a destinação adequada dos resíduos produzidos no evento. Também assumimos um compromisso com o crescimento econômico da nossa região ao trazer 60 expositores de diferentes segmentos da economia criativa e circular. Nosso festival busca garantir a igualdade de gênero, por isso priorizamos a contratação de mulheres para nossa equipe. Essas e outras iniciativas fazem parte desse compromisso que mostra que o Boulevarte é muito mais que um festival”, afirma Mary Tupiassu, Diretora Executiva do Festival.

SERVIÇO

Concurso cultural “Show Equatorial” do Festival Boulevarte

Inscrições por meio das redes sociais do Festival Boulevarte:

instagram.com/festivalboulevarte