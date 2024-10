Festival Boulevarte confirma primeiras atrações; shows serão no dia 20 de outubro

Belém recebe neste mês a sexta edição do Festival Boulevarte, que promove a economia criativa da Amazônia. Será promovida uma jornada pelos sons, ritmos e sabores da cultura amazônica. O evento tem entrada gratuita e trará atividades como shows, apresentações teatrais, espaço kids com programações infantis, feira de economia criativa e gastronomia, aulas de yoga, entre outros. O Boulevarte 2024 ocorrerá no dia 20 de outubro, no estacionamento do Porto Futuro, em Belém; e tem patrocínio da Equatorial Pará.

Serão 16 horas de programações gratuitas e mais de 15 shows de artistas locais. Entre as principais atrações do Festival, está o Arraial do Pavulagem, manifestação reconhecida pelo governo federal como parte da cultura nacional.

O Festival Boulevarte receberá também a cantora, compositora e atriz Vittória Braun. A cantora, que tem estabelecido um intercâmbio cultural entre o Pará e o Rio de Janeiro, apresentará no festival sua sonoridade dançante com uma roupagem latino-caribenha que mistura referências contemporâneas e, ao mesmo tempo, ancestrais.

Quem também vai agitar o domingo no Boulevarte é o grupo de músicos de sopros Ver- -o-Brass, que promete levar ao palco aquelas músicas que tocam nos famosos “botecos da esquina”. Outros artistas serão divulgados para a programação do Festival nos próximos dias.

Uma novidade desta edição do Festival é a chamada cultural “Show Equatorial”, disputa que recebeu milhares de votos para selecionar cinco artistas que farão um show inédito no palco do Boulevarte. Os vencedores foram: Antônio de Oliveira, representando Belém; Kevin Kenned, representando Castanhal; Nenzinha, representando Marabá; Sam Bruno, representando Altamira; e Lana & Junior, de Santarém.

“Foi uma surpresa até mesmo pra gente o número de comentários, curtidas e compartilhamentos que os artistas tiveram. Claro que a gente pensa sempre em fazer tudo funcionar bem, mas ver tanta gente se mobilizando para ajudar a gente a escolher os artistas foi muito especial. Estamos preparando um show inesquecível”, afirma Ney Messias, diretor artístico do festival, sobre o retorno nas redes sociais da chamada cultural “Show Equatorial”.

Nesta edição, o Festival assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. “O Boulevarte está comprometido com a coleta seletiva do lixo e com a destinação adequada dos resíduos produzidos no evento. Também assumimos um compromisso com o crescimento econômico da nossa região ao trazer 60 expositores de diferentes segmentos da economia criativa e circular. Nosso festival busca garantir a igualdade de gênero, por isso priorizamos a contratação de mulheres para nossa equipe. Essas e outras iniciativas fazem parte desse compromisso que mostra que o Boulevarte é muito mais que um festival”, afirma Mary Tupiassú, Diretora Executiva do Festival. O Festival Boulevarte é apresentado pela Equatorial Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP), tem patrocínio institucional do Sebrae Pará e é realizado pela Tucupix.