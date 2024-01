Fruta Quente agita foliões em Pré-Carnaval na Região Metropolitana de Belém

Foliões da Região Metropolitana de Belém terão como opção de folia de Pré-Carnaval, em Ananindeua, a banda Fruta Quente, que vai se apresentar em evento junto ao grupo Balada Mix e o DJ Lucas Lima. A festa está marcada para o dia 3 de fevereiro e vai ocorrer no restaurante e cervejaria Anani Beer.

Este ano, os organizadores também trazem como atração um trio elétrico para o público que tem como preferência as destas de Carnaval de rua. Além da novidade, que não ocorreu em anos anteriores do evento com o Fruta Quente, os brincantes terão duas horas de open bar com cerveja artesanal. Os ingressos com abadás estão à venda no restaurante, localizado na Passagem Jardim Brasil II, no bairro Levilândia, em Ananindeua, ou pelo contato (91) 984522679.

Com mais de 30 anos de carreira, a banda Fruta Quente é a atração principal da festa, trazendo como marca de suas canções a mistura de ritmos latinos com a musicalidade paraense. O baterista da banda, JF Cowboy conta que as expectativas estão altas para o baile." Esta é a terceira vez que vamos nos apresentar em Ananindeua, mas podem esperar um show inédito. Ano passado foi especial, pois comemoramos a retomada das festas sem as restrições impostas pela pandemia. Hoje, queremos comemorar a vida, a saúde e a alegria que nós, paraenses, temos para dar e vender. Temos muito a festejar!", afirma o músico.

A banda, que também é considerada patrimônio da música paraense, garante que vai fazer um grande tributo à identidade latino-amazônica no dia 3 de fevereiro. Sem deixar de lembrar os carnavais de outros tempos. "Temos uma rica identidade paraense, amazônica e latina. Por isso, convidamos a todos para enaltecer nossa cultura por meio da música. Nosso repertório inclui uma variedade de ritmos, como merengue, lambada e carimbó para não deixar ninguém parado. Essa festa ficará marcada na história!", enfatiza o baterista.

Para Nilton Athayde, empresário do ramo de entretenimento e proprietário do restaurante, a Região Metropolitana de Belém (RMB) vive um novo contexto histórico, que favorece a procura do público por shows e festas.“Ananindeua não é mais cidade dormitório há muito tempo! Hoje, podemos dizer que a cidade tem opção de lazer e folia de boa qualidade, e tenho orgulho de poder fazer parte dessa história no crescimento da cidade”, destaca o empreendedor.

Na década de 1990, a banda Fruta Quente se tornou destaque no Pará e no Brasil levando os ritmos caribenhos, como o merengue e a lambada, associados ao carimbó, para os seus shows em municípios paraenses e de outros estados. Na discografia da banda estão trabalhos como Fiesta (1993), Fruta da Paixão (1995), Batuque (1996- Gravado em Miami), Todo Mundo Gosta (1999). Amantes (2002) e Só no Love (2014).

O conjunto é formado por J.F. Cowboy na bateria, Heraldo Ramos e Ricardo Tavares nos vocais, Otávio Gorayeb e Bruno Mendes nos instrumentos de percussão, Rhicky Sandres nos teclados, Baboo Meireles no baixo, Igor Capela na guitarra e Bruno Nery no trombone.

Serviço

Carnani Beer com banda Fruta Quente

Quando: 3 de fevereiro (sábado)

Horário: a partir das 16h

Onde: Anani Beer

Endereço: Passagem Jardim Brasil II, 67, no bairro Levilândia, em Ananindeua

Ingressos: vendas no local

Informações: 91 98452-2679 ou @anani.beer