Markinho Duran, Fruta Quente e Nelsinho Rodrigues dividem mesmo palco no show ‘Mixtura de Ritmos’

As bandas de Markinho Duran, Fruta Quente e Nelsinho Rodrigues se encontram no show “Mixtura de Ritmos”, neste sábado, 12, no Barka, em Belém, a partir das 21h. O evento, das produtoras Bis Entretenimento e Vidal Eventos, vai reunir o melhor do pop rock, brega e ritmos paraenses que os grupos têm a oferecer ao público.

Markinho Duran conversou com o Grupo Liberal e afirmou que está com boas expectativas para fazer o show. Ele comemorou a seleção de artistas que vão subir ao palco e a pluralidade cultural que será levada por cada um.

“Nós temos uma amizade muito grande um pelo outro e um respeito mútuo pela história com a música, no meu caso, são 36 anos levando alegria para os quatro cantos do Pará. Esse show vai ser uma celebração da música e ficará marcado pela alegria”, afirmou o cantor.

Para o show, Duran está preparando um repertório vasto com canções que vão desde os anos 60 até as mais atuais. “Tem músicas que são clássicas e não podemos deixar de tocar, porém, gosto de flertar com o ‘novo’ para que possamos nos comunicar com o público antigo e somar com os que conquistamos agora”, acrescentou o artista.

Segundo ele, o público poderá conferir uma apresentação repleta das “melhores músicas” dos seus trabalhos, além de esperar um show com muita energia e qualidade. Dentre as canções que não podem deixar de ser tocadas, Markinho Duran destaca “Tarde Demais” que gravou em parceria com Lucinha Bastos.

“É uma música que compus em parceria com ela em 89, e em 2019, nós gravamos pela primeira vez juntos e ela reacendeu a memória afetiva de todos e não pode faltar. Além das autorais e a música de trabalho, que no momento está sendo ‘Você e Eu’”, complementou.

J.F Cowboy, baterista do Fruta Quente, antecipou que a banda está preparando um repertório diferente recheado de lambada, carimbó e merengue para colocar os presentes para dançar a noite inteira. “É um show dançante que vamos fazer”, confirmou o músico.

No repertório, ele adiantou que o grupo paraense irá reunir um pouco dos três CDs que foram lançados ao longo da carreira, não podendo faltar os maiores sucessos “Batuque”, “Fruta da Paixão” e “Amantes”.

“O ‘Fruta’ é de 1990 e de lá para cá, continuamos influenciando e sendo influenciados, pesquisando muitas músicas. No nosso show, vai ter um pouco de tudo, das coisas que a gente gosta de tocar”, afirmou o baterista sobre a apresentação.

Além do J.F. Cowboy na bateria, o grupo também é formado por Heraldo Ramos e Ricardo Tavares ( nos vocais), Otávio Gorayeb e Bruno Mendes ( na percussão), Rhicky Sandres (teclados), Baboo Meireles (baixo), Igor Capela (Guitarra) e Bruno Nery (Trombone).

A retoma aos palcos tem sido muito celebrada pela banda. J.F. Cowboy declarou que todos os integrantes voltaram com um olhar “a mais” em relação ao viver a troca de sentimentos e energia com o público.

“A pandemia afastou o artista do seu público e estamos vivendo essa retomada desde o início de 2022, tem sido fantástico. Ficamos órfãos do que mais gostávamos e poder voltar viver isso é prazeroso e intenso, estamos aproveitando cada segundo”, disse o baterista.

Serviço

Noite paraense ‘Mixtura de Ritmos’ com Markinho Duran, Fruta Quente e Nelsinho Rodrigues

Data: 12 de agosto;

Horário: às 21h;

Local: no Barka, em Belém.