Frances Cobain carrega o legado do Nirvana, mas ainda foge da fama

Desde o seu nascimento, o mundo colocou diversas expectativas sobre Frances Bean Cobain, filha única de um dos maiores astros da história do rock, Kurt Cobain.

Única herdeira de Kurt e de Courtney Love, sua mãe, Frances nunca desejou a fama, mas carrega até hoje o fardo de um legado deixado pelo músico em 5 de abril de 1994, quando o líder do Nirvana se suicidou, poucos meses depois de completar 27 anos.

Desde então, Kurt deixou um marco não apenas na história do rock, mas, também na vida de Frances, que disse em um podcast se sentir culpada até hoje por ter herdado o patrimônio e o status de celebridade de alguém que ela nunca conheceu.

Hoje aos 31 anos, a filha de Kurt Cobain se recupera de suas próprias lutas pessoais, entre elas, um período de instabilidade emocional, um divórcio escandaloso e uma luta fervorosa contra os vícios. Diante de tantas batalhas, ela decidiu então se afastar completamente dos holofotes da mídia e se dedicar à proteção do trabalho do pai.

VEJA MAIS

Polêmicas na infância

Quando ainda era um bebê, Frances foi pauta de diversas polêmicas ligadas à forma como seus pais viviam. Em 1992, rumores de que Courtney Love usou heroína durante sua gravidez ganharam as manchetes de jornais no mundo todo. Kurt e sua companheira chegaram a ir no MTV Video Music Awards para negar todas as acusações sobre o uso de drogas na gravidez.

Apesar das negativas, Frances Bean foi deixada aos cuidados da tia materna. A questão foi resolvida judicialmente, quando ela ainda nem havia completado o primeiro ano. Em 1º de abril de 1994, Frances visitou seu pai no Exodus Recovery Center, um centro de reabilitação em Los Angeles destinado ao tratamento de vícios, sem saber que esse encontro seria o seu último. Três dias depois, Cobain tirou a própria vida com um disparo de arma de fogo.

A morte inesperada do pai e os problemas frequentes da mãe fizeram com que Frances transitasse entre diferentes tutores ao longo da primeira infância. Ela chegou a ficar hospedada em 27 casas diferentes, mas, passou a maior parte do tempo morando entre a fazenda da avó paterna, em Washington, e o hotel Chateau Marmont, na Califórnia, onde se hospedou com a mãe. Em 2003, Courtney Love perdeu a custódia da filha, após uma prisão por tentativa de roubo, overdose de drogas e ameaças de suicídio.

A cantora chegou a recuperar a guarda de Frances após passar um tempo na reabilitação, mas, em 2009 perdeu a tutela da filha pela terceira vez. Durante todo esse período em que Love lutava para se livrar das drogas, a pequena Frances recebeu apoio dos padrinhos Michael Stipe, ex-vocalista e letrista da banda de rock R.E.M, e a atriz Drew Barrymore.

Longe da fama

Apesar do sobrenome Cobain ser uma das coisas mais marcantes ao longa da vida de Frances, a herdeira de Kurt sempre procurou se manter afastada de seu passado conturbado. As primeiras entrevistas que deu foram aos 13 anos, e para falar de assuntos nada leves: a morte do pai e as internações da mãe pelo vício em drogas.

O fato de ser filha de Kurt Cobain abriu muitas portas para Frances, mas ela recusou todas as oportunidades de fama. Chegou, por exemplo, a receber convites para estrelar no cinema, como parte do elenco da saga Crepúsculo e para interpretar a Alice, de Tim Burton.

Mas em 2006, Frances começou sua carreira como modelo e posou para a revista Elle vestindo pijama e um casaco marrom, que seu pai havia usado na cerimônia de casamento no Havaí em 1992. Dois anos depois, ela apareceu vestida de Eva Perón na publicação Harpers Bazaar e, em 2017, filmou uma campanha para Marc Jacobs.

Quando completou 18 anos, Frances recebeu mais de um terço da herança de Kurt e ainda ganhou a gestão da marca dos direitos de imagem relacionados ao Nirvana.

No intuito de demonstrar seu talento artístico, mas sem nenhuma relação ao nome de seu pai, Frances criou em 2010 o pseudônimo Fiddle Tim (Violin Tim) para expor alguns trabalhos em uma galeria independente em Los Angeles. Já em 2012, escolheu a música “Black”, dos The Jesus and Mary Chain, para fazer parte de uma exposição coletiva em que participou pela primeira vez usando o seu nome, aos 20 anos.

Vício

Em 2018, a filha de Kurt Cobain revelou em suas redes sociais que passou por problemas de dependência. No entanto, ela acalmou seus seguidores informando que havia conseguido se reabilitar. “Sinto-me transcendental aqui e agora, porque estou comemorando meu segundo ano sóbria”, compartilhou nas redes sociais.

Vida amorosa

O primeiro casamento de Frances ocorreu em 2014, com o músico Isaiah Silva, cantor e guitarrista do The Eeries. A relação não durou muito e dois anos depois os dois se divorciaram. Na época, Frances afirmou que Silva não deveria ter direito a nenhum dinheiro do patrimônio de seu pai, avaliado em US$ 450 milhões.

A briga dos dois foi parar no tribunal e após muitas disputas, ficou acordado que o ex-marido de Frances ficaria com um dos maiores patrimônios de Kurt Cobain: sua lendária guitarra Martin D-18E, utilizada pelo músico no icônico show do MTV Unplugged, em 1993.

Anos depois do primeiro divórcio, a herdeira do Nirvana teve um relacionamento com Matthew Cook, vocalista do The Ceremonies. O relacionamento também não vingou, e logo em seguida ela iniciou um novo romance com o skatista norte-americano Riley Hawk. De acordo com documentos acessados pelo portal de notícias TMZ, os dois se casaram no dia 7 de outubro de 2023.