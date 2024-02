Inteligência Artificial mostra como Kurt Cobain estaria aos 57 anos; confira

O astro do rock Kurt Cobain, vocalista do "Nirvana", completaria 57 anos nesta terça-feira (20), se estivesse vivo. O guitarrista deixou seu legado musical há quase 30 anos atrás, em 5 de abril de 1994. E para celebrar a data e matar as saudades do músico, o jornal britânico ‘Daily Star’, publicou duas imagens do cantor feitas com inteligência artificial para mostrar como ele estaria atualmente.

“Com os avanços da tecnologia, pudemos ver como Kurt seria agora se não tivesse morrido, graças à IA (Inteligência Artificial). Além de ter mais algumas rugas, o bot de inteligência artificial Mid Journey calcula que ele ficaria bem parecido”, diz a legenda da publicação.

Ao redor do mundo, vários fãs do vocalista projetam a aparência do astro. Há um ano, o artista visual brasileiro Hidreley Dião já havia apresentado a imagem do líder do Nirvana com ajuda de outro software de inteligência artificial e movimentou a internet com sua criação. Veja!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)