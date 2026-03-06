Fotógrafo paraense participará da exposição 'Arte em Foco', no Rio de Janeiro

O fotojornalista paraense, Celso Lobo, será um dos artistas que fará parte da próxima edição da exposição “Arte em Foco”, que acontecerá na Galeria Via Parque, no dia 10 de março, às 18 horas, no Rio de Janeiro. Essa é a 17ª edição da Mostra, e a primeira que o fotógrafo paraense fará parte. Além do olhar documental que atravessa duas décadas de carreira, Celso Lobo levará a força e a estética do Norte do Brasil ao público carioca. Uma das principais características do trabalho do fotojornalista é a essência, as cores e a profundidade da Amazônia em sua arte.

Reconhecido por sua trajetória documentando a identidade regional, Celso Lobo une técnica apurada e sensibilidade artística para transformar cenários amazônicos em Fine Art. Sua presença na exposição "Arte Em Foco" é uma oportunidade para o público carioca e o mercado de design e arquitetura local apreciarem uma fotografia que vai mais adiante do registro documental, posicionando-se como peça central na decoração e na coleção de uma obra de arte contemporânea.

"Participar da 'Arte Em Foco' é levar um pedaço do meu Pará para o Rio de Janeiro. É um convite para que o público não apenas veja, mas sinta a vibração e a cultura da Região Norte, através das minhas lentes", afirma o artista.

A mostra tem curadoria de Thaisa Souza e reúne mensalmente um público composto por arquitetos, decoradores, leiloeiros e colecionadores. A vernissage promete ser um encontro de networking e celebração das artes visuais, contando com música ao vivo e coquetel de boas-vindas.

O Elo entre o Pará e o Rio

Fotos da exposição Celso Lobo Foto que estará na exposição no Rio de Janeiro. Foto: Celso Lobo Foto que estará na exposição no Rio de Janeiro. Foto: Celso Lobo Foto que estará na exposição no Rio de Janeiro. Foto: Celso Lobo Foto que estará na exposição no Rio de Janeiro. Foto: Celso Lobo

A presença de Celso Lobo na "Arte Em Foco" reforça o intercâmbio cultural entre a Amazônia e a região Sudeste. O fotógrafo conhecido por registrar a fauna, a flora e o cotidiano paraense, leva para as paredes da Galeria Via Parque a identidade visual do Estado do Pará, oferecendo ao público uma janela para a riqueza estética da sua região.

Tragetória de Celso Lobo

Com mais de 20 anos de trajetória dedicados à captura da essência visual do Norte do Brasil, Celso Lobo é um dos nomes mais expressivos da fotografia contemporânea do Pará, com um olhar da Amazônia com Chancela Internacional. Seu trabalho transita entre o rigor da fotojornalismo e a sensibilidade da Fine Art, transformando a exuberância da fauna, flora e cultura amazônica em composições que narram histórias e preservam identidades.

Membro da Academia Paraense de Jornalismo (APJ) e do Rotary Club Belém das Artes, Celso possui uma carreira sólida marcada por publicações de prestígio, como os livros "Caraparu e seus Encantos" e "Street Photo – o que vi por onde andei". Sua relevância cultural ultrapassa as fronteiras brasileiras: é Embaixador da Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, em Paris, cidade onde também participou do projeto internacional com o livro "BRÉSILIENS: Le Brésil vu par les Brésiliens".

Atualmente como membro da Associação dos Fotojornalistas de Turismo – ABRAJET-PA, Celso Lobo une sua experiência técnica à inovação, consolidando-se no mercado de Photo Decoration. Suas obras são requisitadas por colecionadores, arquitetos e decoradores que buscam na fotografia uma janela para o Brasil profundo, apresentada com a sofisticação de quem domina a luz e a narrativa visual há duas décadas.