Belém recebe 1ª Mostra Cultural de Parafolclóricos no Teatro Margarida Schivasappa

O Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, será palco da 1ª Mostra Cultural de Parafolclóricos, na noite deste sábado (7), a partir das 19h. Realizado pelo Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, o evento com entrada gratuita vai reunir importantes grupos culturais com apresentações que misturam folclore popular, dança, música e teatro. O espaço fica na Fundação Cultural do Pará (Centur), na avenida Gentil Bittencourt, 650, em Belém.

Integrantes de grupo parafolclórico . (Foto: Divulgação)

A programação contará com a participação dos grupos Frutos do Pará, Grupo Parafolclórico Tucuxi, Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru e Associação Cultural Sabor Marajoara, que apresentarão diferentes expressões da cultura tradicional paraense. Os grupos parafolclóricos são coletivos artísticos que encenam danças, músicas e rituais inspirados no folclore popular, mas organizados em formato cênico, com coreografias e espetáculos pensados para o palco.

Segundo a produtora do evento e diretora do Pontão, Christiane Morais, a proposta da mostra é valorizar grupos tradicionais que mantêm viva a cultura popular no estado. “Há 33 anos nós trabalhamos para divulgar e valorizar a cultura paraense. Essa primeira mostra surge justamente para dar visibilidade aos grupos folclóricos que atuam no Pará e fortalecer o trabalho que eles já realizam há décadas”, afirma.

Nesta primeira edição, foram convidados grupos com mais de 30 anos de atuação, reconhecidos como Pontos de Cultura. Para o público, a expectativa é de um espetáculo marcado por diversidade cultural e forte ligação com as tradições amazônicas. “As pessoas podem esperar muita beleza, muitas lendas, dança folclórica e tradição”, destaca Christiane.

A iniciativa também reforça o papel do Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, liderado pela mestra da cultura popular Iracema Oliveira, indicada em 2023 ao título de Mestre Imortal do IOV Brasil em Cultura Popular Tradicional. Há décadas, ela atua na difusão da cultura paraense por meio do teatro, da dança e de manifestações tradicionais como as pastorinhas.

Os Pontos e Pontões de Cultura fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva e apoiam iniciativas culturais comunitárias no Brasil. Os Pontos de Cultura são grupos ou organizações locais que realizam atividades culturais contínuas. Já os Pontões de Cultura atuam conectando e articulando esses pontos em redes regionais ou temáticas.

Além de valorizar os artistas locais, a proposta da mostra é ampliar o acesso da população às manifestações culturais amazônicas. “Temos muitas manifestações culturais, mas geralmente são pagas e muita gente não tem acesso. Criamos o projeto para que as pessoas tivessem acesso gratuito à cultura e também ao teatro, porque muitos não conhecem o teatro ainda”, explica a produtora.

A Mostra Cultural de Parafolclóricos é resultado de projeto selecionado pelo edital 003/2025 da Secult-PA, por meio da Lei Aldir Blanc II, voltado ao fortalecimento dos Pontos e Pontões de Cultura. A iniciativa conta com apoio da Fundação Cultural do Pará, do Governo do Estado e do Governo Federal.

