Fotógrafo e modelo de Castanhal pela segunda vez na Vogue Itália

Pela segunda vez a beleza da Pretta Geo, modelo nascida na comunidade Quilombola Santa Maria do Muraiteua, em São Miguel do Guamá, de 23 anos, mas Castanhalense de coração, está na revista Vogue Itália. O portal da revista apresenta o ensaio “Na Amazônia” assinado pelo fotógrafo de Castanhal, Dam Rodrigues.

A modelo conta que só usou batom, rímel e um corretivo para fotografar.

“Fomos convidados para fazer um trabalho de divulgação do @Sitiobenfica.Eu e o Dam já tínhamos muita vontade de fazer um ensaio na natureza e vimos esse convite como uma oportunidade para realizá-lo. Quando o Dam me convidou para o ensaio eu topei na hora, mas tivemos um imprevisto pela manhã que foi a maquiagem, então tive que ativar a Geovana maquiadora, fiquei desesperada e o Dam pediu que eu fizesse o que eu sabia, então, passei um batom, corretivo, rímel e fomos na fé”, disse.

O resultado pode ser visto no portal da revista Vogue. A revista é referência mundial de moda e estilo de vida que cobre muitos tópicos, incluindo moda, beleza, cultura, estilo de vida e passarela. Para entrar na Vogue é preciso passar por curadoria, como explica Dam Rodrigues.

Dentro do portal da Vogue tem o FotoVogue, que é para divulgar artistas independentes de todo o mundo como fotógrafos, filmmakers e todo mundo que trabalha com a parte do audiovisual. Então a gente faz uma inscrição e se torna colaborador. Toda semana a gente vê alguns trabalhos da gente como o artístico e de retrato, cada um com uma temática diferente. Depois gente via para o site e só ficam lá as fotos que são aprovadas através da curadoria, que são de acordo com os gêneros e temas que eles têm lá, já específicos dele. E essa foi a segunda vez que eu fui aprovado, juntamente com a Preta”, contou.

Sonho

Trabalhar como modelo é um sonho desde a infância e tenho como objetivo realizá-lo, mas infelizmente ainda não tenho tantas oportunidades de mostrar meu trabalho. Meu sonho sempre foi esse, me sinto livre expressando tudo o que sinto dentro de mim através das fotos. Mas eu amo desfilar e quando criança eu pegava os saltos da minha mãe e começava a andar pela casa, eu conseguia até varrer a casa usando salto”, disse a modelo de 1,63 de altura. “Todo modelo sonha em estar nas passarelas fashionista, mas a minha altura impede um pouco. Não consigo decidir se amo mais fotografar ou desfilar, me sinto dividida, porque ambos tem significados diferentes”

Origens

Geovana Souza das Mercês é de origem quilombola e morou durante a infância e parte da adolescência com seus avós em uma casa muito simples. Ainda na adolescência trabalhou em casa de família até que decidiu mudar para Castanhal para ter um trabalho de carteira assinada.

“Sou da comunidade Quilombola Santa Maria do Muraiteua nascida e criada lá. Desde os três meses de vida os meus avós começaram a me criar, porque a minha mãe tinha que trabalhar pra ajudar em casa, antigamente não era nada fácil, assim como hoje. Meus avós sempre foram tudo pra mim, me deram o melhor amor do mundo e me ensinaram o respeito. Até 2010 morávamos em uma casinha de barro onde fui tão feliz. Na nossa comunidade o único trabalho que tem até hoje é na roça fabricando farinha. Aos 16 anos fui trabalhar na casa de uma professora e depois no meu tio. Depois disso resolvi vir para Castanhal pra tentar conseguir um trabalho de carteira assinada. Tempo depois comecei a trabalhar em um supermercado da cidade”, relembrou Pretta.

O começo da carreira

A beleza diferenciada misturada com o carisma e simplicidade a fizeram se descoberta pelo dono da agencia de modelos Maniva, Zyb Nunes. Depois veio o convite para sair da Vogue.

“A primeira vez na Vogue foi no ano de 2022 quando o Zyb, a Michelle e o Dam organizaram um ensaio conceitual para dar início a Maniva Agency. Meses depois tivemos a notícia. Lembro muito bem que eu estava na rede me balançando quando o Dam mandou a notícia da Vogue Itália, fiquei em choque, entrei no quarto me ajoelhei e comecei a agradecer a Deus por algo que nunca imaginaria que aconteceria”, relembrou.

Em 2023 veio o convite para participar do concurso Miss Castanhal, onde ficou em segundo lugar.

“O mundo Miss me ajudou muito a desenvolver a minha postura e passarela, mas no momento não é o que quero focar”, disse Pretta Geo.

