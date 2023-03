Jovens de Castanhal disputam título para representar Cidade Modelo no Miss Pará 2023

Após três anos está de volta o concurso Miss Castanhal que revela a candidata da Cidade Modelo ao Miss Pará. O Miss Castanhal 2023 será realizado no dia 6 de abril no Parque de Exposições, a partir das 21h. Doze jovens estão no páreo da faixa de soberana de Castanhal.

O concurso Miss Castanhal 2023 traz muitas novidades, uma delas é que as candidatas estão representando o bairro onde moram, como explica Luana Portela, diretora geral do concurso. “Nos outro anos era por bairro, mas tinha um sorteio para saber quem ia representar cada bairro, mas neste ano deu certo de que cada uma mora num bairro. Em Castanhal são mais de 20 bairros, porém estamos somente com 12 meninas”, explicou a coordenadora.

Uma outra importante novidade do concurso é que uma das candidatas é mãe de um menino de dois anos de idade. “É a candidata Jhenyffer Oliveira, que representa o bairro do Jaderlândia. Ela é casa e mãe de um menino de dois anos. Durante muitos anos era proibido e desde o ano passado as regravas vem mudando e os grandes concursos no Brasil já permitem, assim como mulheres trans. Então é uma evolução”, contou Luana Portela.

Requisitos para ser uma Miss

A beleza é importante, mas não é o principal requisito para vencer um concurso de beleza. Carisma, desenvoltura e postura são pontos observados e que fazem a total diferença entre as candidatas. “Elas percebem na hora que elas entram que beleza não é o fundamental que vai escolher a Miss Castanhal. Elas começam a perceber que precisam ter uma boa oratória, postura e começamos a treinar as candidatas desde o começo quando o concurso foi lançado há quase três meses”

Celina Amorin, miss Castanhal desde 2019 (Divulgação/ Concurso Miss Castanhal)

A faixa de Miss Castanhal 2023 será entregue pela atual soberana, Celina Amorim, que está com o título desde 2019. “Como não tivemos o concurso por três anos por causa da pandemia, a Celina Amorim é a Miss Castanhal desde 2019 que foi a data do último concurso”, disse Luana Portela.

Serviço

O concurso será realizado no salão de eventos do Parque de Exposição de Castanhal, no dia 6 de abril, a partir das 21h.

Ingressos disponíveis: o primeiro lote de ingressos estará disponível apenas com as candidatas. O valor é R$ 20.

O Miss Castanhal 2023 tem como direção geral, Luana Portela; direção executiva Joelma Gusmão e coach Zyb Nunnes.

Conheça as candidatas

Miss Ianetama - Mayza Pontes

Miss Caiçara - Naiana Trindade

Miss Novo Estrela - Ana Patrícia

Miss Jaderlândia - Jheny Oliveira

Miss Imperador - Elane de Jesus

Miss Centro - Eduarda Amaral

Miss Apeú - Celine Moraes

Miss Betânia - Pretta Geo

Miss São José - Julianne Zague

Miss Nova Olinda - Ivone Ramos

Miss Estrela - Mavi

Miss Fonte Boa - Raquel Santos