Caminhada abre a 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down em Castanhal

A 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down em Castanhal foi aberta na manhã desta terça-feira, 21, com a Caminhada Down de Castanhal, que partiu da praça da Matriz, centro do município, e seguiu cerca de um quilômetro pela avenida Barão do Rio Branco e retornou para a praça.

O evento marcou o encontro de famílias e profissionais que atuam na socialização de cidadãos com síndrome de Down e foi realizado pela Associação Mãos Dadas Cromossomos 21, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e prefeitura de Castanhal.

A caminhada é alusiva ao Dia Internacional da Síndrome de Down que foi instituído como uma estratégia de conscientização acerca dos direitos e igualdade de oportunidades das pessoas com a síndrome.

“Iniciamos a nossa semana especial com essa linda caminhada que faz parte da nossa 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down e também para celebrar a data que se comemora hoje. Estamos só no começo”, explicou a diretora da Associação Mãos Dadas Cromossomos 21, Cleide Paiva.

A 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down foi criada por meio da Lei Municipal n° 054/2022, de 11 de julho de 2022.

Dados

De acordo com o último senso do IBGE, realizado em 2020, cerca de 24% da população de Castanhal tem algum tipo de deficiência que são divididas em visual, auditiva, intelectual e física. Como explica o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e diretor geral da Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21, Luiz Gonzaga Araújo. “Então temos um número expressivo. O Estado do Pará segue esse parâmetro também.

Já os dados isolados de casos de síndrome de Down é de um nascimento para cada 600 nascimentos. No país existem 280 mil nascimentos com pessoas no ano. Em Castanhal ainda não temos esse número específico e é fundamental para que possam ser realizadas políticas públicas voltadas para essas pessoas. Sempre tivemos essa luta para termos um registro oficial para termos uma base para melhor e criar as políticas públicas”, explicou.

A programação segue nesta quarta-feira, 22, com uma sessão especial na Câmara dos vereadores de Castanhal, alusiva ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

Na quinta-feira,23, acontece a Cerimônia de entrega do CER IV – Centro Especializado em Reabilitação, no auditório da Semas- Secretaria Municipal de Assistência Social. Os Gestores responsáveis apresentarão os detalhes técnicos e documental da execução do projeto que terá a participação do poder municipal, estadual e federal.

“Castanhal já está dando um passo enorme porque a Associação de mãos dadas cromossomos 21 vem lutando e muito desde 2018 e nós temos atas e fotos de reuniões com autoridades e o anúncio do CER 4 vai ser um dos momentos mais especiais desta semana que está apenas começando e muitas e muitas semanas virão pela frente”, disse Luiz Gonzaga Araújo.

A programação encerra no sábado, 25, com uma ação cidadania, de 8h às 13h, no CEAPA – Centro de Atendimento à Pessoa com Autismo. Serão oferecidos serviços de avaliação para passe livre, avaliação e encaminhamento para cadeira de rodas e outros.