Castanhal realiza a 1ª Semana de Conscientização da Síndrome de Down

Começa nesta terça-feira, 21, e termina no sábado, 25, uma programação espacial que faz parte da 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down, em Castanhal, no nordeste do estado.

A semana foi criada por meio da Lei Municipal n° 054/2022, de 11 de julho de 2022 que dispõe sobre ela. A abertura será nesta terça-feira, a partir das 9h da manhã, com a 1ª Caminhada Down de Castanhal, que começa na praça da Matriz e percorre cerca de dois quilômetros, da avenida Barão do Rio Branco, Centro do município.

A realização da Semana representa o reconhecimento de todas as pessoas com deficiência, de acordo com o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e diretor geral da Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21, Luiz Gonzaga Araújo. “É algo muito importante e que estamos lutando a muito tempo. E ter uma semana dedicada a síndrome de Down significa que essas pessoas, e não só as que são Dow, passam a ser inseridas na sociedade de Castanhal. E a lei segue os parâmetros da lei estadual e da internacional que criou o Dia Internacional da Síndrome de Down”, explicou Luiz Gonzaga.

A programação segue na quarta-feira, 22, com uma sessão espacial na Câmara dos vereadores de Castanhal, alusiva ao Dia Internacional da Síndrome de Down. “Reunirá autoridades e representatividades civil em diálogo sobre os desafios e avanços das Políticas Públicas do município de Castanhal direcionada ao PCDS. Na oportunidade serão homenageadas pessoas engajadas na luta pela promoção e defesa de Direitos das Pessoas com Trissomia 21(síndrome de Down), além de atrações culturais protagonizados por Pessoas T21”, contou Luiz Gonzaga Araújo.

No dia 23 de março, quinta-feira, acontece a Cerimônia de entrega do CER IV – Centro Especializado em Reabilitação, no auditório da Semas- Secretaria Municipal de Assistência Social. Os Gestores responsáveis apresentarão os detalhes técnicos e documental da execução do projeto que terá a participação do poder municipal, estadual e federal.

A semana termina no sábado, 25, com uma ação cidadania, de 8h às 13h, no CEAPA – Centro de Atendimento à Pessoa com Autismo. Serão oferecidos serviços de avaliação para passe livre, avaliação e encaminhamento para cadeira de rodas e outros. “Nossa expectativa é de conquistar cada vez mais políticas públicas para que cada pessoa com deficiência tenha a sua necessidade atendida, assim como os pais dos deficientes. Queremos dialogar sobre esse protagonismo que todos merecem ter”, contou o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e diretor geral da Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21, Luiz Gonzaga Araújo.