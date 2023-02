Morre 'Super Chico', menino com Down que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes

O menino Francisco Bombini, de 6 anos, conhecido nas redes sociais como "Super Chico", faleceu na madrugada desta segunda-feira (06). Francisco nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde. As informações são do portal G1.

O Super Chico era seguido por milhares de pessoas e viralizou no ano passado quando ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo.

A mãe do menino, a advogada Daniela Guedes, utilizou a página para escrever sobre sua experiência ao lado dele. "Tenho certo para mim que todos temos uma missão nessa vida. A do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas", declarou a mãe.

VEJA MAIS

Segundo familiares, Chico teve uma parada cardíaca. O velório estava previsto para começar às 9h no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca. O horário do enterro não foi divulgado.

Covid-19

Em 2020, Chico passou 14 dias na UTI devido à Covid. Na segunda infecção, em 2021, o menino saiu do hospital após 28 dias sob aplausos de médicos e enfermeiros.

O menino também convivia com disfunção renal, cardiopatia, hipotireoidismo e displasia pulmonar provocada por três meses de intubação após o nascimento, quando morou seis meses no hospital, tendo sido submetido a sete cirurgias.

Super-herói

O apelido "Super Chico" veio por conta das batalhas que o menino que nasceu com Síndrome de Down acumula desde o nascimento, em 6 de outubro de 2016. Francisco nasceu prematuro e morou por seis meses no hospital.

Nesse tempo ele lutou muito pela vida e acabou ganhando o apelido de 'Super Chico', nome inspirado nos super-heróis e em São Francisco de Assis. Ao todo, foram sete cirurgias (uma delas ainda no útero) realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

A mãe então decidiu contar a história do seu super-herói nas redes sociais e a página passou a contar com milhares de seguidores.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).