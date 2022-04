Brasil vence a Argentina e se torna bicampeão mundial de futsal para pessoas com Síndrome de Down

A Seleção masculina de futsal de Síndrome de Down venceu a Argentina por 5 a 1 e conquistou o bicampeonato mundial, no último domingo (10), em Lima, no Peru. A equipe brasileira se tornou campeã de forma invicta, com cinco vitórias. Além disso, o Brasil saiu da competição com o melhor ataque, com 50 gols.

“Concentramos dias antes [do Mundial] no Centro de Treinamento Paralímpico [em São Paulo] e a seleção mostrou a diferença de uma concentração, de um treinamento. O Brasil vem crescendo bastante no cenário do futsal Down e estamos muito felizes pela conquista”, disse o técnico do time Cleiton Monteiro.

Antes do título, a Seleção enfrentou dificuldades por causa da pandemia e pela falta de patrocínios. O time teve que recorrer a vaquinhas onlines para custear a viagem.

Esta foi a terceira edição do Campeonato Mundial de Futsal voltado para atletas com Síndrome de Down. Apenas o Brasil e a Itália, que foi a primeira campeã, em 2018, conquistaram levaram títulos até agora.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)