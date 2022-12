Paraense que gravou vídeo pedindo para conhecer Luciano Huck participa hoje de ‘Domingão’

A paraense Ana Clara Aguiar - que viralizou na internet em novembro passado, ao gravar um vídeo pedindo para conhecer o apresentador Luciano Huck e a cantora Gloria Groove - participa, neste domingo (11), do programa Domingão com Huck, da TV Globo, que começa às 18h. Ela postou um vídeo nas redes sociais já no Rio de Janeiro, onde a atração é gravada.

Em novembro passado, com a ajuda de amigos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Belém, onde Ana, que tem síndrome de Down, é atendida, ela gravou esse vídeo, que chegou até o grupo O Liberal e, também, à produção de Luciano Huck. A família da moça, então, foi contatada e convidada a participar do programa dominical e a data escolhida foi este domingo (11).

No vídeo que postou hoje cedo, Ana Clara dizia que está no Rio de Janeiro, muito feliz com a oportunidade e agradeceu a todos que contribuíram para que o seu sonho se tornasse realidade. A priori, ela vai participar do programa como uma integrante da plateia de Luciano Huck.

Ana Clara é atendida pela equipe multidisciplinar da APAE Belém, onde participa de projetos de dança e teatro. Ela também integra o corpo de bailarinos da própria Apae e participa do grupo Equoterapia e Acessar, da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde foi nomeada também como professora de dança da equipe.