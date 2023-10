Em noite especial, concurso elege Mini Miss Pará 2023 e Miss Pará Juvenil 2023

Na noite do último domingo, 15, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, foram eleitas a Mini Miss Pará 2023, Lana Yasmin Saliba, de oito anos, e a Miss Pará Juvenil 2023, Hilary Bianca, de 11 anos. Com a temática da magia do circo, 18 candidatas de várias regiões do Estado disputaram o concurso deste ano, que teve apresentação musical e muita desenvoltura das crianças.

Emocionada, a Mini Miss Pará 2023, Lana Yasmin Saliba, de oito anos, representou o município de Castanhal e disse que realizou um sonho. “Eu tô me sentindo muito emocionada e eu não tô conseguindo acreditar ainda. Foi difícil chegar até aqui, sabe? Treinei muita passarela e quem fez o meu vestido foi minha vozinha, então estou muito feliz e nem consigo acreditar”, ressaltou ela, que recebeu faixa e coroa e segue para se preparar para o Mini Miss Brasil.

Já o título de Miss Pará Juvenil 2023 foi conquistado pela estudante Hilary Bianca, de 11 anos, que representou o município de Parauapebas, sudeste paraense. ''Nossa, eu tô tão feliz assim que minha felicidade não cabe no peito. Eu já tinha vindo da primeira vez e não tinha conseguido, mas falei para minha mãe que gostaria de vir novamente e ela topou. Agora tudo deu certo e estou muito feliz”, ressaltou ela, que ainda ganhou um prêmio por ter conseguido cestas básicas a serem doadas para pessoas carentes do seu município.

Na grande final, as candidatas passaram por diversas etapas como as provas de traje típico e traje de gala, onde foram avaliadas pela beleza e simpatia por um corpo de jurados especializados. A Mini Miss Pará 2022, Alexia Paukner, e a Miss Pará Juvenil 2022, Jakcielly Vilar, estiveram no concurso e coroaram as vencedoras. Agora, tanto a Mini Miss Pará quanto a Miss Pará Juvenil representarão o Estado em concursos nacionais de beleza e receberão vários prêmios, além de realizarem campanhas publicitárias e trabalhos como modelo.

A promoter, Élida Ferreira, que realiza o concurso há 10 anos disse que ficou realizada com o concurso. “Hoje foi um misto de emoção de realização profissional e de realização pessoal. Durante todo o processo de confinamento, toda a união que as mães e as meninas tiveram umas com as outras de se ajudarem, o resultado foi surpreendente”, destacou.

Élida declarou ainda que foi uma tarefa muito difícil eleger uma já que todas as meninas tinham um nível muito parecido. “E ver a minha filha cantando também foi muito emocionante, então estou muito feliz, extremamente feliz por esse trabalho, por essa realização, por um projeto de uma garota do interior, que hoje deu muito certo. Só gratidão”, concluiu.

A final do concurso teve ainda participação da primeira Mini Miss Pará, a estudante Maria Clara Ferreira, que se apresentou cantando para o público. A programação oficial do certame começou na sexta-feira, 13, com uma agenda animada para as crianças com visita a uma sorveteria e depois uma tarde divertida em um parque de diversões da cidade.