Modelo e influencer mirim de Castanhal representa o Pará no concurso Mini Miss Brasil

Sophia Guimarães Valeriano, tem 8 anos e a responsabilidade de representar o Pará no concurso Mini Miss Brasil 2023, que ocorre em novembro do ano que vem, em Campo Grande. O concurso faz parte da franquia Beleza Fashion Brasil. Os preparativos para esse grande momento fazem parte da rotina da menina que também é influencer digital.

E por falar em rotina a dela começa bem cedo indo para escola, onde faz o 3º ano. A tarde, faz duas vezes na semana aulas de Kumon, balé e beach tênis. Uma vez na semana tem aulas de passarela, com o Ziby Nunes, que é o dono da agência Maniva a qual Sophia faz parte do cast. E ainda sobra tempo para estudar bastante, brincar com os irmãos menores e fazer os trabalhinhos como infuencer digital. Sophia tem parcerias com lojas de roupas, de brinquedo, papelaria, joalheria, perfumaria, são de beleza e até um parque aquático.

Entre as muitas atividades, as escolares (Patrícia Baía/ O Liberal)

A carreira da Mini Miss Pará é acompanhada de perto por seus pais, Rafaela Guimarães e Matheus Valeriano. O casal é de Minas Gerais e mora em Castanhal há 9 anos. “Somos apoiadores do sonho dela. A Sophia está se preparando muito para representar o Pará no Mini Miss Brasil. Ela fala que quer responder em inglês as perguntas que o jurado irá fazer a ela”, contou Rafaela Guimarães.

Durante a etapa estadual do concurso, Sophia recebeu o título de Miss Beleza do Bem por realizar trabalhos filantrópicos em Castanhal. “Ela foi a miss que mais realizou ações sociais, inclusive nesta semana vamos lançar uma campanha de arrecadação de água para os romeiros e ela fará a distribuição de água no círio de castanhal. Esse é um trabalho que já realizamos a muitos anos”, contou a mãe.

Rede Social

A pequena influencer tem 12,7 mil seguidores, que ela os chama carinhosamente de “seguimores”. “Minha filha é reconhecida por outras crianças. E ela faz questão de tirar fotos com todas que pedem”, contou Rafaela Guimarães.

Sophia tem parceria com diversos empreendimentos (Patrícia Baía/ O Liberal)

A conta no instaram @sophiaguimaraesvaleriano é monitorada pela mãe que só libera o celular para a filha olhar bem rapidinho. “Eu explico para ela que na internet tem muita gente que não é do bem. Por isso ela não responde os directs e eu sempre estou por perto olhando. Ainda não demos um celular a ela por achar que ainda não é o momento e ela entende”, disse a mãe.

Trabalho

Acompanhamos um dia da rotina de influencer da pequena Sophia. Começou com os preparativos no salão de beleza infantil com direito a penteado nos longos cabelos e uma delicada maquiagem escolhida por ela mesma. Logo depois ela começou a gravar os stories para a sua rede social e explicando com detalhes que a reportagem de O Liberal estava a acompanhando para uma matéria.

A mãe é quem fala o que Sophia tem que dizer. Ela presta bastante atenção e não repete, mas interpreta a sua maneira e fica perfeito. Não erra e grava tudo de primeira. “Ela já tem o jeitinho dela de falar e eu só dou uma ajudinha”, disse Rafaela Guimarães.

Preparativos no salão de beleza infantil com direito a penteado nos longos cabelos e uma delicada maquiagem (Patrícia Baía/ O Liberal)

Em seguida começou os “trabalhos” e entregou o conteúdo que era sobre o aniversário de um ano do salão de beleza infantil. Para o proprietário do espaço, o maquiador e empresário Alex Lopes, a menina é uma das melhores influenciadoras com quem trabalha. “Sem dúvida alguma ela é quem mais gera conteúdo e visualização para os meus espaços. Eu Já trabalho a algum tempo com influencers adultas, mas a Sophia se destaca também pela organização e pela forma como os pais conduzem tudo isso. Ela é uma estrela e só tem a se destacar em tudo que fizer”, observou.