Mini Miss Pará e Miss Pará Juvenil 2023 serão eleitas neste domingo, em Belém

Com a temática sobre a magia do Circo, a Mini Miss Pará 2023 e a Miss Pará Juvenil 2023 serão eleitas no próximo domingo, 15, a partir das 19h, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Este ano, 18 crianças de várias regiões do Estado disputam os títulos de beleza infantis, que levam as vencedoras para concursos nacionais e revelam talentos nas áreas artísticas.

Para este ano, o concurso conta com a participação da primeira Mini Miss Pará, a estudante Maria Clara Ferreira, que se apresentará cantando para o público. Oficialmente, o concurso inicia na sexta-feira, 13, com uma programação animada para as crianças como visita em uma sorveteria e depois uma tarde divertida em um parque de diversões da cidade.

Já no sábado, 14, as candidatas visitam pontos turísticos de Belém e participam de um workshop, no hotel onde ficarão confinadas, com a presença da Miss Pará Juvenil 2019, que já realiza trabalhos como atriz. No mesmo dia, à noite, as crianças participam de uma prova de talentos.

Já na grande final de domingo, 15, as candidatas passarão por diversas etapas como as provas de traje típico e traje de gala, onde serão avaliadas pela beleza e simpatia no palco. As vencedoras representarão o Estado em concursos nacionais de beleza e receberão diversas premiações. Este ano o concurso terá como tema a magia do Circo, que está presente no imaginário de muitas crianças. A Mini Miss Pará 2022, Alexia Paukner, e a Miss Pará Juvenil 2022, Jakcielly Vilar, já confirmaram presença para coroar suas sucessoras.

Segundo a pequena, Ana Sophie de 7 anos, Mini Miss Itaituba 2023, as expectativas são as melhores possíveis com desejo de vitória. “É uma honra representar a capital do meu Estado e foi uma vitória poder ir rumo ao Miss Pará”, iniciou. Ana reforçou ainda, que mais do que a vitória, ela deseja fazer novas amizades com o concurso. “Minha expectativa é conquistar a coroa, fazer novas amizades e mostrar como a criança pode conquistar o mundo”, afirmou.

Segundo a coordenadora do concurso de beleza há 10 anos, Élida Ferreira, o projeto é realizado com amor e carinho. “O resultado é o grande número de candidatas inscritas a cada ano. Nós realizamos os sonhos dessas crianças e dos pais delas também, além de revelarmos muitos talentos a cada ano'', declarou.

Agende-se

Concurso Mini Miss Pará 2023 e Miss Pará Juvenil 2023

Data: 15/10

Hora: 19h

Local: Teatro Estação Gasômetro (Avenida Magalhães Barata, 830), em Belém

Os ingressos custam R$50 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (91) 99366-6095 e ainda no Instagram @minimisspara