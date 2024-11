Filme inspirado no universo de 'Game of Thrones' está em desenvolvimento; entenda

Um filme ambientado no universo de “Game of Thrones” estaria em fase inicial de desenvolvimento, segundo reportagens publicadas nesta quinta-feira (31) por veículos especializados como The Hollywood Reporter e Deadline. Baseada na série literária "As Crônicas de Gelo e Fogo", de George R.R. Martin, a saga de sucesso da HBO foi transmitida entre 2011 e 2019 e se tornou um fenômeno global, acumulando recordes como 59 prêmios Emmy.

A série original, que narra a acirrada disputa entre famílias nobres pelo Trono de Ferro, já gerou a bem-sucedida série “A Casa do Dragão”, além de outras adaptações anunciadas para a televisão.

No entanto, o filme seria o primeiro projeto a levar o universo da série ao cinema. Segundo fontes, a Warner Bros estaria “desenvolvendo aos poucos ao menos um filme” inspirado em Westeros, mas ainda sem estrelas definidas ou detalhes específicos sobre o enredo.

Nos bastidores, especula-se que mudanças recentes na administração da Warner possam ter contribuído para o novo direcionamento. Ao ser procurada pela imprensa, a Warner Bros limitou-se a dizer que “não temos comentários a respeito”, deixando os fãs na expectativa de uma possível confirmação e de mais informações sobre o projeto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)