Atriz de 'Game of Thrones' foi detida com mais 1,5 mil pessoas, na Holanda

A atriz Carice van Houten, de 46 anos, que interpretou a sacerdotisa Melisandre na série "Game of Thrones", foi detida pela polícia da Holanda, no último sábado (27). Além dela, outras 1,5 mil pessoas foram detidas durante uma ação do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR). A manifestação bloqueou uma estrada de Haia.

O objetivo é criticar os subsídios do governo às energias fósseis. Em decorrência disso, os ativistas bloquearam durante a tarde a autoestrada A12, no centro da cidade, na sétima ação deste tipo organizada pelo grupo no mesmo local.

"No total, 1.579 pessoas foram detidas, das quais 40 serão processadas", informou a polícia local.

Neste domingo (28), cerca de 7 mil pessoas estavam na manifestação, segundo um porta-voz do XR. Um dos manifestantes mordeu o agente que o estava prendendo, segundo as forças de segurança.

Carice van Houten foi liberada e já voltou para casa, segundo a agência de notícias holandesa ANP.