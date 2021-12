Atriz pornô é presa por gravar filmes explícitos em aeroporto

Uma atriz pornô foi presa por suspeita de fazer um vídeo explicito no aeroporto de Yogyakarta, International Airport de Java, na Indonésia. No material divulgado, a mulher aparece mostrando os seios no estacionamento do local. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o Daily Star, outro trecho do vídeo mostra a atriz, conhecida no OnlyFans pelo nome de usuário Siskaeee, levantando a saia e se tocando em público. Também é possível ver pessoas passando atrás dela no terminal de embarque.

As imagens vieram a público há um mês e moradores locais denunciaram o caso à polícia, que iniciou uma investigação. De acordo com o chefe da polícia local, Muharomah Fajarini, o vídeo teria sido feito em outubro e seria premeditado, uma vez que a suspeita foi ao local sem as roupas de baixo.

Se considerada culpada, a mulher pode pegar até 18 anos de cadeia. Desses, doze seriam a sentença máxima pela Lei de Pornografia na Indonésia e seis seriam pela Lei de Informações e Transações Eletrônicas.

No sábado (4), a suspeita foi detida em uma estação de trem em Bandung, oeste de Java, e levada sob custódia para Yogykarta, onde responderá às acusações.