'House of the Dragon': Max divulga trailer oficial da 2ª temporada; veja

O trailer da segunda temporada de “House of the Dragon”, série derivada de “Game of Thrones”, foi divulgado pela Max nessa terça-feira, 14. A primeira temporada da série, estrelada por Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke e Rhys Ifans, já está disponível e a continuação chega à plataforma de streaming no dia 16 de junho. Confira o trailer.

“O Targaryen que senta no Trono de Ferro não é apenas um rei ou uma rainha. Ele é o protetor do reino”, fala Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). No trailer, a princesa e herdeira legítima do trono de Viserys (Paddy Considine) está em uma situação delicada após o reinado ser dado a Aegon (Ty Tennant), seu irmão. Agora, ao lado de Deamon (Matt Smith) e aliados, ela lutará.

Outros personagens da saga de George R .R. Martin marcam presença na nova temporada, como o dragão Vermithor, conhecido por “Fúria de Bronze”, e Lord Cregan Stark, chamado de “Lobo da Noite”.

Fãs reagiram com euforia ao trailer. No X (Twitter), internautas enalteceram a obra. “Tô incrédula com esse trailer. Que coisa boa”, disse uma usuária. “Arrepiado com o trailer de ‘House of the Dragon’”, escreveu outro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)