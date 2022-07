Filho de Gretchen sofre acidente de carro na Bélgica: ‘perda total’

O filho da cantora Gretchen, Gabriel Miranda, sofreu um grave acidente de carro na Bélgica. A informação foi divulgada pela própria cantora, em suas redes sociais, na noite deste sábado (16). Apesar da gravidade do acidente, todos os envolvidos passam bem. Segundo Gretchen, Gabriel voltava de um show, quando o carro dele capotou e deu perda total. “Mas ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações”, declarou a artista, para tranquilizar os fãs.

Gabriel Miranda ficou com hematomas e escoriações pelo corpo, mas nada grave.

VEJA MAIS

“A gente é uma família muito blindada, muito forte, muito protegida por Deus e Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou a cantora.

Ela ainda publicou um vídeo do filho, após o acidente. “Está tudo bem, graças a Deus. Foi mais o susto que outra coisa. O carro é material. O material a gente consegue de novo, importante é estar inteiro e a saúde estar bem”, disse Gabriel, na gravação. Ele informou que as outras pessoas envolvidas no acidente estão bem.

O acidente teria ocorrido volta das 4h da manhã, quando o músico voltava de uma apresentação realizada na cidade de Bruxelas, na Bélgica.

Gabriel é compositor de 'Fênix do Amor', nova música da cantora, cujo clipe foi gravado em Belém do Pará.