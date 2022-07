Gretchen lança clipe de 'Fênix do Amor' gravado em Belém; vídeo

O videoclipe gravado por Gretchen nas ruas de Belém, da música "Fênix do Amor", foi lançado nesta sexta-feira, 15. Ao lado do marido, o músico Esdras de Souza, e vestida com penas vermelhas, a cantora cantou contra os haters.

A letra da canção foi escrita por Gabriel Miranda, filho da cantora, tem a intenção, segundo ela, de transmitir uma mensagem de liberdade de expressão e de vida para todos, independentemente de classe social, gênero ou etnia.

Em entrevista ao Splash, a artista definiu a música como um "hino político" e decidiu dedicar a canção para os que precisam "renascer diariamente".

"Mulheres, LGBTs, negros e todos que sofrem preconceitos, discriminações, e precisam renascer para sobreviver nesse mundo de agora", diz Gretchen.

Na "Fênix do Amor", Gretchen canta mensagens direcionadas aos haters e afirma que, na verdade, ela é amada pelos críticos da internet: "Eles gostam de me provocar para ouvirem a minha opinião a respeito de coisas que são polêmicas. Na verdade, os haters me amam. Não falo na brincadeira. Muitos deles são inteligentes nas colocações e fazem para provocar uma discussão que traz benefícios para muita gente".

A esposa de Esdras ainda diz que se considera como uma "Fênix": "Sou a fênix da vida. Sobreviver como mulher, cantora, sensual, que expõe o corpo, com 63 anos, e que ainda continua fazendo tudo isso. Uma mulher com 7 filhos, que se sustenta sozinha, é determinada e empoderada. Tudo isso mostra que sou a fênix da vida".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)