De Rosa a maiô ‘cavadão’: confira quatro vezes que Gretchen ousou na fantasia e viralizou

A cantora Gretchen causou vestida com uma fantasia com penas vermelhas, ao lançar o videoclipe “Fênix do Amor” - gravado nas ruas de Belém -, nesta sexta-feira (15). Mas, não é de hoje que a Rainha do rebolado gosta de usar looks icônicos. Maiô cavado, calça ‘coladinha’, polainas no estilo anos 80 e até uma roupa ultra chamativa de rosa já fizeram parte do guarda-roupa.

Pensando nisso, o OLiberal.com separou quatro vezes que Gretchen viralizou usando essas fantasias e arrancou boas risadas dos internautas. Confira abaixo:

Gretchen primeira eliminada do “The Masked Singer Brasil”

A cantora Gretchen era a "Rosa" do programa musical deste ano (Reprodução/ TV Globo)

No início deste ano, a cantora participou da segunda edição do programa musical e usou uma fantasia de rosa vermelha bastante chamativa e rica em detalhes. Ela não levou o prêmio do programa, mas divertiu os telespectadores com sua pequena participação.

Rainha do rebolado vestida de sereia

Em 2017, Gretchen mostrou toda a sua boa forma ao aparecer vestida de sereia, usando um look decotado e com a barriga de fora, em um clipe com Rody Martins. O conteúdo de 15 mil visualizações no Youtube. Assista:

Maiô ‘cavadão’

Usando um peça ultra cavada, uma meia calça, cinto brilhoso e polainas para compor o look anos 80, Gretchen viralizou na internet ao participar, há cinco anos, de um vídeo para promover a série “Glow”, da Netflix.

No vídeo, ela aparece fazendo um teste com o diretor Sam Sylvia (Marc Maron) e tenta convencê-lo de que pode integrar o grupo de atletas de luta livre da trama. Depois de tentar Maria Odete e Rainha do Bumbum, decide manter seu nome artístico: Gretchen. Pronta para brilhar no ringue, a cantora é surpreendida pela chegada de Rita Cadillac, sua rival. Confira:

Vídeoclipe com Katy Perry e Nicki Minaj

Ainda em 2017, Gretchen participou das gravações do clipe “Swish Swish”, de Katy Perry em parceria com Nicki Minaj. Ela deixou os seguidores babando ao sensualizar dançando em uma calça ‘coladinha’ e uma blusa cheia de glitter. A cantora teria sido chamada porque Katy curtiria muitos os memes envolvendo a brasileira.