Com roupa transparente, Gretchen rouba a cena em show durante festa de influencer

Gretchen foi uma das atrações principais na festa de aniversário do influencer Gabe Simas, que celebrou os 34 anos em grande estilo na última terça-feira (12), em São Paulo. A cantora surgiu com um look transparente e roubou a cena, já que a escolha das peças fugia completamente do tema do evento, que era Emo 2000. Apesar disso, todos adoraram e elogiaram a rainha do rebolado.

Surpreendendo a todos, Gretchen saiu de dentro de um bolo gigante e estava usando um figurino branco, com cropped e calça transparentes. Para completar a produção, ela usou botas brancas de cano médio. O marido da cantora, Esdras de Souza, combinou o look com Gretchen e usava uma calça, camiseta de manga longa no estilo arrastão e tênis brilhoso. Confira:

Muitos fãs deixaram vários comentários na postagem elogiando a musa: "Você é fantástica", afirmou uma internauta. "Casal perfeito! Rainha inspiradora", disse outra. "Nada como ficar maravilhosa num look desses", observou uma terceira fã.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)