Gretchen reclama de carro que estava em frente à garagem da casa dela

Nesta segunda-feira, 11, Gretchen usou suas redes sociais para fazer uma reclamação sobre a situação que tem aconteceido em frente à casa onde mora. Segundo ela, mais uma vez, clientes da oficina ao lado estacionaram carros na frente da garagem da residência dela.

"A gente começa como a segunda-feira? Com carro na porta da garagem. Dessa vez não tem mais perdão. Já tentei de tudo, já tentei pela amizade, pela conversa, já tentamos pelos órgãos públicos, e não tá dando certo.Vou botar as imagens aqui da cara de pau deles de continuarem atendendo as pessoas na porta da minha garagem. E é assim. A partir de agora não tem mais perdão, né. A guia é rebaixada e é proibido", começou ela.

"Se as pessoas antigas não tinham condições de fazê-los respeitar a lei, agora eles vão ter que respeitar gostem ou não, entendeu?", continuou ela.

A cantora ainda respondeu que não pretende de mudar do local: "Não vou me mudar! Foi aqui que eu escolhi morar, é esta casa que eu quis comprar, e é aqui que eu vou continuar. As pessoas vão aprender a respeitar as leis e a me respeitar, porque eu não vou mudar de casa e as pessoas vão ter que me aguentar. Entendeu bem, galerinha da oficina?".

Não é a primeira vez que a artista desabafa sobre a situação que vive na porta da garagem da casa onde vive. Em diversas imagens divulgadas, Gretchen mostra como a situação ocorre com os carros estacionados impedindo que ela saia e entre em casa.

A esposa do músico Esdras fez um apelo, marcando os perfis da Prefeitura de Belém, Semob e Semma, para que medidas sejam tomadas.

"Eu não vou admitir mais ser violentada psicologicamente, que é o que eles estão fazendo, e desrespeitada dentro do meu direito de cidadã", disse a cantora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)