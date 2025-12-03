Capa Jornal Amazônia
Festival Led: Valéria Almeida debate educação pública em evento em Belém

Apresentadora da Globo participou da mesa “Desafio Liga Jovem: Juventudes em Ação” e emocionou o público com relatos pessoais sobre trajetória

O Liberal
fonte

A apresentadora ressaltou ainda que professores foram fundamentais para que ela acreditasse no próprio potencial e se enxergasse em lugares que antes pareciam inalcançáveis. (Foto: Ana Mendes)

A jornalista e apresentadora da Globo, Valéria Almeida, participou do Festival Led – Luz na Educação, realizado em Belém do Pará. No evento, ela integrou a mesa “Desafio Liga Jovem: Juventudes em Ação”, onde abordou sua trajetória, a relevância do ensino público e as experiências que moldaram sua formação pessoal e profissional.

Em sua fala, Almeida se apresentou como resultado dos sonhos de uma menina criada na periferia, que teve na escola pública a base de tudo. A jornalista mencionou o encontro com educadores que, segundo ela, cultivaram as "melhores sementes" em sua vida. "Eu sou uma mulher que é fruto do sonho de uma menina, que é fruto da escola pública, que teve o prazer de encontrar educadores que cultivaram em mim as melhores sementes", declarou.

Impacto dos educadores e do ambiente familiar

Almeida ressaltou o papel fundamental dos professores para que acreditasse em seu potencial, enxergando-se em locais antes tidos como inalcançáveis. Ela também destacou a sabedoria das pessoas de seu convívio na infância. "Eu nasci na periferia e fui educada por pessoas, antes dos professores, que não tiveram acesso à educação, mas que me diziam todos os dias que, se eu quisesse ser livre de verdade, eu precisava estudar", complementou.

Durante o painel, Valéria compartilhou outras histórias de sua trajetória, celebrou o poder transformador da educação e parabenizou os participantes do 3º Desafio Liga Jovem. Ela ainda reforçou a importância de iniciativas que incentivam inspiração, autonomia e conexão entre juventudes e educadores.

.
