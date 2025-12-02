Festival LED: inovação, cultura e educação marcam esta terça (2), em Belém

Belém viveu, nesta terça-feira (2), um dia marcado por debates, experiências e encontros sobre o futuro da educação. A capital paraense recebeu a 2ª edição do Festival LED – Luz na Educação, realizado pela Globo e pela Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal e parceria estratégica do Sebrae. Desde o início da manhã, a Estação das Docas e o Museu das Amazônias recebem estudantes, professores, empreendedores, artistas, especialistas e lideranças sociais que circulam entre painéis, oficinas, vivências tecnológicas e apresentações culturais.

Com acesso gratuito, o festival integrou o Movimento LED, iniciativa que busca conectar inovação, educação, cultura e sustentabilidade a partir de diálogos que ampliam perspectivas e aproximam a sociedade dos desafios reais enfrentados nas escolas e nos territórios. Entre os participantes desta edição: Jéssica Ellen, Fernanda Concon, Laura Vicente, Zileide Silva, Ailton Krenak, Natália Mapuá, Fafá de Belém e Lucas Paraizo, além de pesquisadores, ativistas e gestores públicos.

Reforço do papel da Amazônia nos debates nacionais

Durante a abertura do evento, a líder e curadora do Festival LED, Letícia Castro, destacou a recepção calorosa de Belém e explicou por que a cidade se tornou central para a edição deste ano. “É um prazer estar aqui pelo segundo ano consecutivo. Tivemos uma experiência incrível no ano passado, com uma cidade receptiva e um público muito carinhoso. Neste ano, não poderíamos deixar de voltar, especialmente em um momento tão simbólico para Belém e para o mundo com a realização da COP 30. O tema que trazemos é justamente esse: o ‘download da COP’. O que fica depois? Quais são os próximos passos?”, destacou.

Em meio ao público, Letícia reforçou que o festival cresceu e se espalha pelos dois espaços simbólicos ocupados hoje. “Estamos ocupando também o Museu das Amazônias, com três palcos, mais de 35 palestrantes e mais de 20 horas de conteúdo. É um festival democrático, gratuito, pensado para toda a família. Queremos que todos saiam daqui com aprendizados, reflexões e, claro, diversão, porque acreditamos que educação também é prazer, encontro e afeto.”

Sebrae destaca protagonismo jovem e soluções vindas das escolas

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno Júnior, reforçou a importância do empreendedorismo como força de transformação social e celebrou o fato de o evento acontecer novamente na capital paraense: “Eventos dessa magnitude fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. O empreendedorismo muda vidas e vem mudando o planeta ao longo dos anos. Trazer o Desafio Liga Jovem para Belém pela segunda vez é motivo de muita alegria. Temos finalistas do Pará aqui hoje, jovens que estão propondo soluções reais para suas escolas e comunidades.”

O diretor destacou ainda o impacto das iniciativas construídas dentro das escolas: “Os grandes campeões desse processo são as pessoas que vivem no planeta Terra. É ali, nos bancos escolares, que surgem ideias transformadoras. Projetos como o Desafio Liga Jovem mostram que os jovens querem agir, pensar o futuro e contribuir com seus territórios.”

Arte, educação e pertencimento: Jéssica Ellen celebra primeira visita ao Pará

Entre as convidadas mais aguardadas, a atriz, cantora e apresentadora Jéssica Ellen emocionou o público ao falar sobre a importância da educação e da arte para a formação humana. Ela ressaltou que participar do Festival LED em Belém tem um significado especial:

“Para mim, é muito importante estar aqui no Festival LED Luz na Educação. A educação é o que forma a gente como pessoa, como ser humano, como cidadão. E estar aqui, em Belém, na capital do Norte, falando sobre a importância da educação e da arte, é uma honra imensa.”

A atriz destacou que sua passagem pela cidade também foi marcada pelo encontro com a cultura regional: “A gente que é do Sudeste conhece muito menos da região Norte do que deveria. Ontem comi tacacá, arroz paraense, açaí de um jeito que não conhecemos lá no Sudeste. Foi uma experiência maravilhosa. Me senti muito bem recebida, com um público carinhoso e muito atento.”

Jéssica também comentou sobre sua personagem Camila, professora em Amor de Mãe, e como esse papel dialoga com o festival: “Fazer a professora Camila foi muito especial. Eu defendia aquela personagem com paixão porque ela representava tantos professores reais, espalhados pelo Brasil. A educação forma pessoas. E conhecer a história do nosso país, especialmente da região Norte, que é tão pouco estudada, é fundamental. Por isso estar aqui hoje, nesse festival que junta educação, arte e cidadania, me deixa profundamente feliz.”

Laura Vicente compartilha vivências na Amazônia e declara amor ao Pará

A apresentadora do Multishow, Laura Vicente, que retorna a Belém após participar do Amazônia Live, relembrou no festival sua conexão com o estado: “Toda vez que alguém me chama para participar do LED eu digo: estou dentro. É uma iniciativa muito importante da Globo para mandar luz à educação. Me apaixonei por Belém este ano, pela cultura, pela culinária, pelas pessoas.”

Em seu depoimento, Laura arrancou risadas ao falar das comidas paraenses: “Tudo que tiver tucupi, eu estou dentro. A cachacinha de jambu já era velha conhecida, claro. E desta vez não vou embora sem meu banho de rio e sem algo com a bandeira do Pará. Estou atrás de um vestido, uma blusa, qualquer coisa, porque acho a bandeira lindíssima.”

Ela também lembrou sua experiência filmando na região: “A Estação das Docas eu conheço de cabo a rabo, metade das coisas que gravei foram aqui. E quando vim mais cedo para o Amazônia Live, viver aquele show da Dona Onete, o encontro das musas do Pará: Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara, foi inesquecível.”

Público participa de experiências imersivas e vivências formativas

O festival também recebeu professores e artistas interessados em trocar experiências e conhecer novas ferramentas. O músico paraense Almizinho Gabriel, que acompanhou algumas das primeiras mesas, ressaltou o valor do festival como espaço de escuta: “É a primeira vez que venho e estou super interessado. Acho que todo debate vale a pena. A gente precisa aprender a escutar, conversar, entender novas técnicas. É sobre educação, sobre pensar o planeta e o futuro. Está cheio de jovens aqui. Estou adorando.”

A professora de língua portuguesa Brenda Gonçalves participou do evento pela primeira vez: “Por trabalhar com adolescentes, fiquei muito interessada em participar. Queria novas experiências e referências para levar para a sala de aula. Não conhecia o festival e me surpreendi. Está sendo muito enriquecedor.”